Энрике про «Золотой мяч»: «Мне плевать на индивидуальные награды. Все футболисты «ПСЖ» могли бы выиграть его. Я стараюсь донести до молодых игроков, что это командный вид спорта»

Луис Энрике не считает значимой награду «Золотой мяч».

«Мне плевать на «Золотой мяч». Индивидуальные награды для меня не имеют значения.

Я понимаю всю шумиху вокруг «Золотого мяча». Понимаю, это нормально, это то, что продается. Каждый выбирает своего игрока. Есть много игроков, помимо Усмана , которые могли бы выиграть его. Лично мой фаворит – Усман. И Витинья тоже мог бы выиграть его. Ашраф Хакими тоже, Фабиан Руис и другие игроки в команде, такие как Маркиньос , Пачо, Нуну Мендеш ... Все мои игроки. Но в конце концов, я не знаю, кто голосует, и мне это тоже не очень интересно.

Я гораздо больше верю в то, что представляет собой наша команда, в то, что она представляет в футболе, в силу команды, в силу клуба. В это я верю. Также приятно донести до молодых игроков, у которых часто есть очень четкая индивидуальная цель, что это командный вид спорта.

Я считаю, что то, что доносит наша команда, гораздо важнее, чем «Золотой мяч», который является индивидуальной наградой. И, честно говоря, это меня действительно не интересует», – заявил главный тренер «ПСЖ» на пресс-конференции.