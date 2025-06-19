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Энрике про «Золотой мяч»: «Мне плевать на индивидуальные награды. Все футболисты «ПСЖ» могли бы выиграть его. Я стараюсь донести до молодых игроков, что это командный вид спорта»

Луис Энрике не считает значимой награду «Золотой мяч».

«Мне плевать на «Золотой мяч». Индивидуальные награды для меня не имеют значения.

Я понимаю всю шумиху вокруг «Золотого мяча». Понимаю, это нормально, это то, что продается. Каждый выбирает своего игрока. Есть много игроков, помимо Усмана, которые могли бы выиграть его. Лично мой фаворит – Усман. И Витинья тоже мог бы выиграть его. Ашраф Хакими тоже, Фабиан Руис и другие игроки в команде, такие как Маркиньос, Пачо, Нуну Мендеш... Все мои игроки. Но в конце концов, я не знаю, кто голосует, и мне это тоже не очень интересно.

Я гораздо больше верю в то, что представляет собой наша команда, в то, что она представляет в футболе, в силу команды, в силу клуба. В это я верю. Также приятно донести до молодых игроков, у которых часто есть очень четкая индивидуальная цель, что это командный вид спорта.

Я считаю, что то, что доносит наша команда, гораздо важнее, чем «Золотой мяч», который является индивидуальной наградой. И, честно говоря, это меня действительно не интересует», – заявил главный тренер «ПСЖ» на пресс-конференции.

«Интер Майами» против «Порту» – кто победит в матче на клубном ЧМ?6268 голосов
Интер МайамиИнтер Майами
Будет ничьячемпионат мира среди клубов
ПортуПорту
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
logoПСЖ
logoЗолотой мяч
logoЛуис Энрике
logoлига 1 Франция
logoВильян Пачо
logoМаркиньос
logoАшраф Хакими
logoФабиан Руис
рейтинги
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logoНуну Мендеш
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