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  • Витинья – главный претендент на «Золотой мяч» по версии TNT Sports. Дембеле – 2-й, Ямаль – 3-й, Рафинья – 4-й, Салах – 7-й, Мбаппе – 9-й
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Витинья – главный претендент на «Золотой мяч» по версии TNT Sports. Дембеле – 2-й, Ямаль – 3-й, Рафинья – 4-й, Салах – 7-й, Мбаппе – 9-й

Витинья – главный фаворит на завоевание «Золотого мяча» по версии TNT Sports.

Полузащитник «ПСЖ» и сборной Португалии возглавил рейтинг игроков, претендующих на приз лучшему футболисту года по версии France Football. В первую тройку также вошли Усман Дембеле и Ламин Ямаль.

Весь топ-10 выглядит так:

1. Витинья («ПСЖ»);

2. Усман Дембеле («ПСЖ»);

3. Ламин Ямаль («Барселона»);

4. Рафинья Диас («Барселона»);

5. Нуну Мендеш («ПСЖ»);

6. Ашраф Хакими («ПСЖ»);

7. Мохамед Салах («Ливерпуль»);

8. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»);

9. Килиан Мбаппе («Реал»);

10. Хвича Кварацхелия («ПСЖ»).

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: TNT Sports
logoПСЖ
logoУсман Дембеле
рейтинги
logoЗолотой мяч
logoлига 1 Франция
logoВитинья
logoКилиан Мбаппе
logoМохамед Салах
logoБарселона
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoАшраф Хакими
logoХвича Кварацхелия
logoРафинья Диас
logoНуну Мендеш
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