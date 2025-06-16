Витинья – главный претендент на «Золотой мяч» по версии TNT Sports. Дембеле – 2-й, Ямаль – 3-й, Рафинья – 4-й, Салах – 7-й, Мбаппе – 9-й

Витинья – главный фаворит на завоевание «Золотого мяча» по версии TNT Sports.

Полузащитник «ПСЖ» и сборной Португалии возглавил рейтинг игроков, претендующих на приз лучшему футболисту года по версии France Football. В первую тройку также вошли Усман Дембеле и Ламин Ямаль .

Весь топ-10 выглядит так:

1. Витинья («ПСЖ»);

2. Усман Дембеле («ПСЖ»);

3. Ламин Ямаль («Барселона »);

4. Рафинья Диас («Барселона»);

5. Нуну Мендеш («ПСЖ»);

6. Ашраф Хакими («ПСЖ»);

7. Мохамед Салах («Ливерпуль»);

8. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»);

9. Килиан Мбаппе («Реал»);

10. Хвича Кварацхелия («ПСЖ»).