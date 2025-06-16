Витинья – главный претендент на «Золотой мяч» по версии TNT Sports. Дембеле – 2-й, Ямаль – 3-й, Рафинья – 4-й, Салах – 7-й, Мбаппе – 9-й
Витинья – главный фаворит на завоевание «Золотого мяча» по версии TNT Sports.
Полузащитник «ПСЖ» и сборной Португалии возглавил рейтинг игроков, претендующих на приз лучшему футболисту года по версии France Football. В первую тройку также вошли Усман Дембеле и Ламин Ямаль.
Весь топ-10 выглядит так:
1. Витинья («ПСЖ»);
2. Усман Дембеле («ПСЖ»);
3. Ламин Ямаль («Барселона»);
4. Рафинья Диас («Барселона»);
5. Нуну Мендеш («ПСЖ»);
6. Ашраф Хакими («ПСЖ»);
7. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
8. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»);
9. Килиан Мбаппе («Реал»);
10. Хвича Кварацхелия («ПСЖ»).
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: TNT Sports
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