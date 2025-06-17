Губерниев о словах Карпина про кампанию «Матч ТВ» против совмещения: «Это я запустил. Приглашаю тренера ко мне на прямой эфир. Валера, верю!»

Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Валерия Карпина о «Матч ТВ».

Ранее главный тренер «Динамо » и сборной России заявил , что «Матч ТВ » запустил кампанию против его совмещения.

«Стыдно футбольным комментаторам не знать, кто запустил акцию на «Матче» против Карпина. Это был я! И Карпин все знает! Вот ведь молодец!

Как инициатор и идейный вдохновитель кампании супротив Карпина приглашаю тренера ко мне на прямой эфир. «Громко» или «Все на Матч», там будет ярко и динамично! Звездюлей отвесим всем. Георгич, приходите. Валера, верю!» – написал Губерниев в телеграм-канале.

«Будет на их совести». Карпин обвинил «Матч ТВ» в пропаганде против совмещения «Динамо» и сборной