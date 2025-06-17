Губерниев о словах Карпина про кампанию «Матч ТВ» против совмещения: «Это я запустил. Приглашаю тренера ко мне на прямой эфир. Валера, верю!»
Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Валерия Карпина о «Матч ТВ».
Ранее главный тренер «Динамо» и сборной России заявил, что «Матч ТВ» запустил кампанию против его совмещения.
«Стыдно футбольным комментаторам не знать, кто запустил акцию на «Матче» против Карпина. Это был я! И Карпин все знает! Вот ведь молодец!
Как инициатор и идейный вдохновитель кампании супротив Карпина приглашаю тренера ко мне на прямой эфир. «Громко» или «Все на Матч», там будет ярко и динамично! Звездюлей отвесим всем. Георгич, приходите. Валера, верю!» – написал Губерниев в телеграм-канале.
«Будет на их совести». Карпин обвинил «Матч ТВ» в пропаганде против совмещения «Динамо» и сборной
Чего добьется Карпин в «Динамо»?32209 голосов
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
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