Трушечкин о словах Карпина про «Матч ТВ»: «Злобные журналюги и диванные эксперты мешают брать чемпионство симпатичному клубу с ярким тренером, затеяли травлю! Вот как дело повернуто»

Трушечкин отреагировал на слова Валерия Карпина о заговоре «Матч ТВ» против него.

Главный тренер сборной России, возглавивший «Динамо», на пресс-конференции выразил уверенность , что на «Матч ТВ» запустили кампанию против его совмещения постов: «Я не предполагаю, а знаю, все понятно, по-моему. Это будет на их совести, как обычно».

«Сейчас что ни напишешь про Валерия Георгиевича К., это могут воспринять как в том случае с «наррадорами»: «Ага, все-таки у вас там установка мочить! Он всего одну фразу сказал, а вы все как по команде «фас»!

Так что неблагодарное это дело. Ну и что же теперь, мне благодарности и не надо. Я просто напомню, что предыдущим постом три дня назад об этом говорил. («Ага, вот это и был пробный камушек вашей грязной кампании! Мы так и знали!»)

Повторю: считаю совместительство в сборной и клубе-участнике чемпионской гонки (пока потенциальном участнике, да) – явным конфликтом интересов. Который еще не раз взорвет инфополе.

Но вот чего я не мог предположить, а надо бы – там люди «умеют в пяр» – что «Динамо» в этом конфликте пойдет на превентивное обострение. Ну, типа, «вы только думаете на нас прыгнуть, поэтому вот мы вас решили на опережение отоварить первыми».

Смотрите: чемпионат еще не начался, а дело повернуто так, что симпатичному клубу с новым ярким тренером какие-то (понятно, на какого они работают-то!) злобные журналюги и диванные эксперты уже мешают завоевывать чемпионство! Затеяли травлю!

«Бей первым». Посмотрим, к чему вас приведет это изощренное пацанство, коллеги», – написал комментатор «Матч ТВ» Роман Трушечкин .

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