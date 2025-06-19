Куртуа об 1:1 с «Аль-Хилалем»: «Реал» играл слишком медленно в 1-м тайме и неплохо во 2-м. Пенальти был немного глупым»
«Мадрид» и саудовский клуб сыграли вничью (1:1) в 1-м туре клубного чемпионата мира.
О сложности игры
«Мы играли слишком медленно в первом тайме, с трудом находили ритм игры. Пенальти был немного глупым. Затем мы играли быстрее и ловчее. Если мы будем придерживаться нашей игры во втором тайме, это должно нам помочь».
О промахе Вальверде с пенальти
«У него очень сильный удар, и Буну немного рано вышел. Феде нужно держать голову выше, и мы должны продолжать».
О матче
«Мы должны стараться прибавлять в передачах и не всегда стремиться атаковать. У Вини, Родриго и Браима есть качество. Мы неплохо сыграли во втором тайме, но не смогли победить».
О дебюте Трента и Хейсена
«Я думаю, они сыграли хорошо. Если есть что-то, что нужно исправить, мы это сделаем», – сказал голкипер «Реала».