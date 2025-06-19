Куртуа об 1:1 с «Аль-Хилалем»: «Реал» играл слишком медленно в 1-м тайме и неплохо во 2-м. Пенальти был немного глупым»

Тибо Куртуа заявил, что «Реалу» было трудно в 1-м тайме матча с «Аль-Хилалем».

«Мадрид » и саудовский клуб сыграли вничью (1:1) в 1-м туре клубного чемпионата мира.

О сложности игры

«Мы играли слишком медленно в первом тайме, с трудом находили ритм игры. Пенальти был немного глупым. Затем мы играли быстрее и ловчее. Если мы будем придерживаться нашей игры во втором тайме, это должно нам помочь».

О промахе Вальверде с пенальти

«У него очень сильный удар, и Буну немного рано вышел. Феде нужно держать голову выше, и мы должны продолжать».

О матче

«Мы должны стараться прибавлять в передачах и не всегда стремиться атаковать. У Вини, Родриго и Браима есть качество. Мы неплохо сыграли во втором тайме, но не смогли победить».

О дебюте Трента и Хейсена

«Я думаю, они сыграли хорошо. Если есть что-то, что нужно исправить, мы это сделаем», – сказал голкипер «Реала».