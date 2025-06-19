Гарсия об 1:1 с «Аль-Хилалем»: «Реал» хотел победить, хорошо начать турнир, смешанные ощущения. Забить гол в 1-м матче в старте – невероятно»

Гонсало Гарсия высказался после ничьей «Реала» с «Аль-Хилалем».

Команды сыграли со счетом 1:1 в первом туре чемпионата мира среди клубов. 21-летний полузащитник мадридцев открыл счет на 34-й минуте. На 91-й Федерико Вальверде не реализовал пенальти.

«Ощущения смешанные. Хотели победить, хотели начать с хорошего результата, но сражались до самого конца. Соперник провел отличный матч, и я уверен, что этот один набранный балл в итоге окажется важным.

Что касается Феде – это не имеет значения, я уверен, что все следующие пенальти он реализует без проблем. Очень хочется сыграть оставшиеся два матча и продолжать двигаться вперед.

[Забить гол] – это привилегия. Я с самого детства здесь, и забить гол в первом матче за основную команду в стартовом составе – это просто невероятно», – сказал полузащитник «Реала » Гонсало Гарсия .