«Реал» сыграл вничью в дебютном матче Алонсо на посту тренера – 1:1 с «Аль-Хилалем» Индзаги на клубном ЧМ

«Реал» сыграл вничью в дебютном матче Хаби Алонсо на посту тренера мадридцев.

Мадридский клуб завершил матч с «Аль-Хилалем » со счетом 1:1 в 1-м туре чемпионата мира среди клубов. Спортс’’ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Таким образом, дебютный матч Хаби Алонсо на посту главного тренера «Реала» завершился ничейным результатом.

Отметим, что для возглавляющего «Аль-Хилаль» Симоне Индзаги это также первая игра на должности тренера саудовцев.