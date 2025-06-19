«Реал» сыграл вничью в дебютном матче Алонсо на посту тренера – 1:1 с «Аль-Хилалем» Индзаги на клубном ЧМ
«Реал» сыграл вничью в дебютном матче Хаби Алонсо на посту тренера мадридцев.
Мадридский клуб завершил матч с «Аль-Хилалем» со счетом 1:1 в 1-м туре чемпионата мира среди клубов. Спортс’’ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Таким образом, дебютный матч Хаби Алонсо на посту главного тренера «Реала» завершился ничейным результатом.
Отметим, что для возглавляющего «Аль-Хилаль» Симоне Индзаги это также первая игра на должности тренера саудовцев.
Интер Майами
Будет ничья
Порту
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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