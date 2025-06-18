Невеш забил «Реалу» с пенальти. Асенсио схватил Леонардо руками и повалил форварда «Аль-Хилаля» в штрафной

Арбитр назначил пенальти в ворота «Реала» из-за фола Рауля Асенсио.

«Мадрид » играет с «Аль-Хилалем » (1:1, перерыв) в 1-м туре чемпионата мира среди клубов. Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 40-й минуте 22-летний защитник Рауль Асенсио упустил форварда Маркоса Леонардо в штрафной «Реала», схватил его руками и свалил на газон.

Главный арбитр встречи Факундо Тельо назначил пенальти. Хавбек «Аль-Хилаля» Рубен Невеш сравнял счет в матче, реализовав одиннадцатиметровый.