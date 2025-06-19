«Реал» упустил победу над «Аль-Хилалем» (1:1) – Вальверде не забил пенальти на 92-й минуте. На ничью давали коэффициент 6.00

«Реал» сыграл вничью с «Аль-Хилалем» (1:1) на клубном чемпионате мира.

Мадридский клуб упустил победу – на 92-й минуте Федерико Вальверде не реализовал пенальти.

Букмекеры были уверены в победе «Реала» – на нее давали коэффициент 1.35. На ничью можно было поставить за 6.00.

«Реал» сыграет во 2-м туре с «Пачукой», а «Аль-Хилаль» – против «Зальцбурга».

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