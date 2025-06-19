Фран Гарсия упал в штрафной «Аль-Хилаля» после удара локтем в лицо от Аль-Кахтани. Тельо назначил пенальти, Вальверде не смог переиграть Буну
Арбитр назначил пенальти в ворота «Аль-Хилаля» после удара в лицо Франу Гарсии.
«Мадрид» играет с «Аль-Хилалем» (1:1, второй тайм) в 1-м туре чемпионата мира среди клубов. Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 87-й минуте хавбек саудовцев Мохаммед Аль-Кахтани попал локтем в челюсть Франу Гарсии. Защитник «Реала» упал на газон в штрафной «Аль-Хилаля.
Главный арбитр встречи Факундо Тельо назначил пенальти после консультации с ВАР и просмотра момента на мониторе.
Вратарь саудовцев Яссин Буну отразил удар Федерико Вальверде.
Изображение: кадр из трансляции
Интер Майами
Будет ничья
Порту
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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