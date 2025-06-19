Фран Гарсия упал в штрафной «Аль-Хилаля» после удара локтем в лицо от Аль-Кахтани. Тельо назначил пенальти, Вальверде не смог переиграть Буну

Арбитр назначил пенальти в ворота «Аль-Хилаля» после удара в лицо Франу Гарсии.

«Мадрид » играет с «Аль-Хилалем » (1:1, второй тайм) в 1-м туре чемпионата мира среди клубов. Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 87-й минуте хавбек саудовцев Мохаммед Аль-Кахтани попал локтем в челюсть Франу Гарсии . Защитник «Реала» упал на газон в штрафной «Аль-Хилаля.

Главный арбитр встречи Факундо Тельо назначил пенальти после консультации с ВАР и просмотра момента на мониторе.

Вратарь саудовцев Яссин Буну отразил удар Федерико Вальверде .

Изображение: кадр из трансляции