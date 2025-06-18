Радимов о трансферах «Спартака»: «Те, кто хочет конкурировать за золото, берут игроков, а красно-белые опаздывают. Если ты занимаешь 4-е место и вылетаешь в полуфинале кубка, надо усиливаться»
Владислав Радимов раскритиковал трансферную политику «Спартака».
«Спартак» ищет форварда, это известно, хотели подписать Комличенко, но «Спартак» почему-то везде опаздывает. А надо поторопиться.
Те, кто хочет конкурировать за золото, берут игроков – «Локо», «Динамо», у ЦСКА и «Зенита» и так хороший состав, как и у «Краснодара». А если ты занимаешь четвертое место и вылетаешь в полуфинале кубка, то, наверное, надо усиливаться. Но «Спартак», повторюсь, опаздывает.
Станкович звонит Комличенко сам – а зачем тогда клубу спортивный директор? Клуб в который раз не может определиться, как поступить в той или иной ситуации, а потом зимой, когда вроде все хорошо, делает ненужные покупки. Солари, который пару раз вышел в основе, тому пример», – заявил бывший полузащитник сборной России.
Интер Майами
Будет ничья
Порту
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости