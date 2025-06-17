«Спартак» предложил контракт защитнику «Сельты» Каррейре (Metaratings)

«Спартак» работает над трансфером защитника «Сельты» Серхио Каррейры.

По информации Metaratings, красно-белые рассматривают Каррейру как один из вариантов для усиления правого фланга обороны, а также ведут работу еще по двум игрокам.

Ранее о том, что Каррейра получил «выгодное предложение» от одного из клубов Мир РПЛ , сообщило Radio Galega. 24-летний защитник станет свободным агентом 30 июня, когда истечет его контракт с «Сельтой».

В минувшем сезоне Каррейра отметился 4 ассистами в 23 матчах Ла Лиги . Его подробную статистику можно найти здесь .