«Спартак» предложил контракт защитнику «Сельты» Каррейре (Metaratings)
«Спартак» работает над трансфером защитника «Сельты» Серхио Каррейры.
По информации Metaratings, красно-белые рассматривают Каррейру как один из вариантов для усиления правого фланга обороны, а также ведут работу еще по двум игрокам.
Ранее о том, что Каррейра получил «выгодное предложение» от одного из клубов Мир РПЛ, сообщило Radio Galega. 24-летний защитник станет свободным агентом 30 июня, когда истечет его контракт с «Сельтой».
В минувшем сезоне Каррейра отметился 4 ассистами в 23 матчах Ла Лиги. Его подробную статистику можно найти здесь.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
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