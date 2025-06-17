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Зиньковский покинет «Спартак» этим летом. На него претендует ряд клубов («Матч ТВ»)

Антон Зиньковский покинет «Спартак» этим летом.

На 29-летнего полузащитника претендует ряд клубов, он выберет лучший для себя вариант, как сообщает «Матч ТВ». 

В минувшем сезоне Зиньковский провел 7 матчей в Мир РПЛ за красно-белых 11 – за «Крылья Советов», куда был отдан в аренду. 

Отмечается, что в «Спартаке» игрок на следующий сезон точно не останется. Со статистикой Антона можно ознакомиться здесь

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
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