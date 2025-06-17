Зиньковский покинет «Спартак» этим летом. На него претендует ряд клубов («Матч ТВ»)

Антон Зиньковский покинет «Спартак» этим летом.

На 29-летнего полузащитника претендует ряд клубов, он выберет лучший для себя вариант, как сообщает «Матч ТВ ».

В минувшем сезоне Зиньковский провел 7 матчей в Мир РПЛ за красно-белых 11 – за «Крылья Советов », куда был отдан в аренду.

Отмечается, что в «Спартаке » игрок на следующий сезон точно не останется. Со статистикой Антона можно ознакомиться здесь .