Зиньковский покинет «Спартак» этим летом. На него претендует ряд клубов («Матч ТВ»)
Антон Зиньковский покинет «Спартак» этим летом.
На 29-летнего полузащитника претендует ряд клубов, он выберет лучший для себя вариант, как сообщает «Матч ТВ».
В минувшем сезоне Зиньковский провел 7 матчей в Мир РПЛ за красно-белых 11 – за «Крылья Советов», куда был отдан в аренду.
Отмечается, что в «Спартаке» игрок на следующий сезон точно не останется. Со статистикой Антона можно ознакомиться здесь.
Чего добьется Карпин в «Динамо»?30062 голоса
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости