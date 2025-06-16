ФИФА назвала матч открытия КЧМ «оглушительным успехом» и началом «новой главы в мировом клубном футболе»: «Это путешествие навсегда изменит облик игры»

ФИФА довольна началом клубного чемпионата мира.

Международная федерация футбола опубликовала сообщение, в котором назвала игру «Аль-Ахли» с «Интер Майами » (0:0) «оглушительным успехом».

«Мы стали свидетелями захватывающего открытия турнира матчем между «Аль-Ахли» и «Интер Майами», который прошел в невероятной атмосфере на переполненном стадионе Hard Rock в Майами. В настоящем празднике футбола, перед 60 927 зрителями на трибунах и многомиллионной телевизионной аудиторией по всему миру, обе команды и те, кто просто пришел стать частью истории, продемонстрировали свой энтузиазм, яркость и страсть, открывая новую главу в мировом клубном футболе.

Этот матч задал тон тому, что обещает стать грандиозным турниром в Соединенных Штатах, и поклонники нашего футбола – или соккера – получат уникальную возможность увидеть лучшие команды мира и крупнейших звезд прямо у себя дома.

Когда футбол выходит на первый план, мир готов отправиться в историческое путешествие, которое завершится коронацией первых официальных клубных чемпионов мира ФИФА . Путешествие, которое навсегда изменит облик футбола», – говорится в публикации.