Депутат Милонов об отъезде легионеров из Израиля: «Играть в токсичной угрозе для всего мира – так себе. В случае с РФ ФИФА сделала это по политическим мотивам, а тут – из-за безопасности»
В ночь на 13 июня Израиль нанес массированный удар по военным и инфраструктурным объектам в Иране, включая ядерные. Сообщалось о 78 погибших и еще более чем 300 пострадавших. Иран нанес удар в ответ, погибли 24 израильтянина. Стороны продолжают совершать взаимные воздушные атаки.
Сегодня стало известно, что ФИФА рассматривает вариант, при котором иностранным игрокам из чемпионата Израиля позволят расторгать контракты без компенсации, как это было в лигах России и Украины после февраля 2022 года.
– Почему столько тянули с Израилем, а в отношении России приняли решение молниеносно?
– Потому что в нашем случае это сделали по политическим мотивам, а в случае с Израилем – по вопросам физической безопасности.
Я удивлен, что многие футболисты были связаны настолько кабальными финансовыми обязательствами, что не могли покинуть израильские клубы по своей воле. Как появилось такое разрешение, люди полетят оттуда первым рейсом, потому что играть в футбол в стране, которая представляет из себя токсичную угрозу для всего региона и мира – так себе, не хочется. Понимаю игроков, которые оттуда уедут.
– Ждем их в России?
– Понятно, что футболисты, игравшие в Израиле, возможно, не первого сорта. Это не очень известная футбольная страна, но кого-то можно к себе и пустить, – заявил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.