  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Депутат Милонов об отъезде легионеров из Израиля: «Играть в токсичной угрозе для всего мира – так себе. В случае с РФ ФИФА сделала это по политическим мотивам, а тут – из-за безопасности»
6

Депутат Милонов об отъезде легионеров из Израиля: «Играть в токсичной угрозе для всего мира – так себе. В случае с РФ ФИФА сделала это по политическим мотивам, а тут – из-за безопасности»

Депутат Милонов высказался о том, что легионеры могут уехать из Израиля.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированный удар по военным и инфраструктурным объектам в Иране, включая ядерные. Сообщалось о 78 погибших и еще более чем 300 пострадавших. Иран нанес удар в ответ, погибли 24 израильтянина. Стороны продолжают совершать взаимные воздушные атаки.

Сегодня стало известно, что ФИФА рассматривает вариант, при котором иностранным игрокам из чемпионата Израиля позволят расторгать контракты без компенсации, как это было в лигах России и Украины после февраля 2022 года.

– Почему столько тянули с Израилем, а в отношении России приняли решение молниеносно?

– Потому что в нашем случае это сделали по политическим мотивам, а в случае с Израилем – по вопросам физической безопасности.

Я удивлен, что многие футболисты были связаны настолько кабальными финансовыми обязательствами, что не могли покинуть израильские клубы по своей воле. Как появилось такое разрешение, люди полетят оттуда первым рейсом, потому что играть в футбол в стране, которая представляет из себя токсичную угрозу для всего региона и мира – так себе, не хочется. Понимаю игроков, которые оттуда уедут.

– Ждем их в России?

– Понятно, что футболисты, игравшие в Израиле, возможно, не первого сорта. Это не очень известная футбольная страна, но кого-то можно к себе и пустить, – заявил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.

«Интер Майами» против «Порту» – кто победит в матче на клубном ЧМ?202 голоса
Интер МайамиИнтер Майами
Будет ничьячемпионат мира среди клубов
ПортуПорту
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
logoвысшая лига Израиль
logoФИФА
logoсборная Израиля по футболу
Государственная дума
logoВиталий Милонов
Политика
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Легионеры могут покинуть клубы Израиля без компенсации из-за конфликта с Ираном. ФИФА рассматривает такой вариант
146сегодня, 10:25
Азмун об атаке Израиля: «Иран не дрогнет»
42515 июня, 14:59Фото
Сборная Ирана: «Осуждаем жестокое нападение детоубийственного сионистского режима на священную землю. Поддерживаем великую иранскую нацию и мужественные вооруженные силы»
35913 июня, 15:14
Лахтер об атаке Израиля по Ирану: «Они в неделях от создания ядерного оружия – нельзя было этого допустить. Когда припирают к стенке, нужно первым поднимать молотки – иначе забьют»
24013 июня, 12:05
Главные новости
Клубный ЧМ. Групповой этап. «Реал» сыграет с «Аль-Хилалем», «Ман Сити» – с «Видадом», «Интер» поделил очки с «Монтерреем»
18524 минуты назад
«Химки» не погасили все долги перед игроками до объявления о приостановке деятельности
1421 минуту назад
Капелло вручил бы «Золотой мяч» Ямалю: «Он заслужил с учетом его возраста и того, что он сделал в этом сезоне»
926 минут назад
Сможете поставить фишку на ребро? Сложнейший челлендж
29 минут назадТесты и игры
Судья показал изображение Девы Марии Гваделупской вместе с красной карточкой игроку «Боки» Фигалю в матче КЧМ с «Бенфикой»
835 минут назадФото
Мостовой о стажировке в «Динамо»: «Я был у Лички – его убрали. Если сейчас приду, Карпина уберут. Все опять будут Мостового винить»
2436 минут назад
Украина не сможет помешать проведению матча России и Чили, считает Митрофанов: «Не те аргументы и не тот авторитет. Пусть занимаются своими вопросами»
1042 минуты назад
Медведев о том, что «Пари НН» останется в РПЛ: «Зачем тогда нужно было играть стыки? Могли провести другие. Думаю, будут изменения в регламенте»
10сегодня, 12:23
«Барселона» выкупила вратаря «Эспаньола» Гарсию за 25 млн евро отступных. Контракт – до 2031 года
47сегодня, 12:14Фото
28 фанатов «Тачиры» задержаны без объяснения причин Боливарианской разведкой Венесуэлы, которую обвиняли в нарушении прав человека. Их могут держать в тюрьме, известной как центр пыток
6сегодня, 12:10
Ко всем новостям
Последние новости
«Во многом «Зенит» позволил «Краснодару» стать чемпионом. Думаю, 2-е место их подхлестнет, и в новом сезоне они станут чемпионами». Канчельскис о петербуржцах
650 минут назад
«Даже с Карпиным «Динамо» не будет претендовать на чемпионство. Против «Зенита» у них нет шансов». Петржела о москвичах
652 минуты назад
Мактоминей, Кин, Ндойе, Леони подорожали больше всех в Серии А – на 10 млн евро. Димарко, Влахович, Луис, Консейсау, Хименес – наиболее подешевевшие (Transfermarkt)
6сегодня, 11:59
«Рома» назначит бывшего спортивного директора «Милана» Массару. Гисольфи ушел после сезона в клубе
сегодня, 11:40
Американцы купят «Монцу», Бурдиссо станет спортивным директором. Галлиани может остаться в клубе на время
2сегодня, 11:29
Капелло об Ачерби: «Позор, что игрок отказывается играть за свою страну. У этой сборной Италии нет духа»
2сегодня, 11:16
Ещенко стал главным тренером «Кубани». Экс-игрок «Спартака» был исполняющим обязанности
6сегодня, 10:59Фото
Генич о том, что «Химки» «приостановили деятельность»: «Жаль, практически родной клуб 😩🔴⚫️»
4сегодня, 10:35
Генсек РФС Митрофанов о назначении Карпина в «Динамо»: «Мы не возражали, но в случае допуска сборной контракт с клубом должен быть прекращен. Сейчас пересечение интересов минимальное»
9сегодня, 10:13
Медведев о потенциальных новичках «Зенита»: «Главное не количество, а качество. Батракова в приоритетном списке у нас не было»
14сегодня, 10:02