Депутат Милонов об отъезде легионеров из Израиля: «Играть в токсичной угрозе для всего мира – так себе. В случае с РФ ФИФА сделала это по политическим мотивам, а тут – из-за безопасности»

Депутат Милонов высказался о том, что легионеры могут уехать из Израиля.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированный удар по военным и инфраструктурным объектам в Иране, включая ядерные. Сообщалось о 78 погибших и еще более чем 300 пострадавших. Иран нанес удар в ответ, погибли 24 израильтянина. Стороны продолжают совершать взаимные воздушные атаки.

Сегодня стало известно , что ФИФА рассматривает вариант, при котором иностранным игрокам из чемпионата Израиля позволят расторгать контракты без компенсации, как это было в лигах России и Украины после февраля 2022 года.

– Почему столько тянули с Израилем, а в отношении России приняли решение молниеносно?

– Потому что в нашем случае это сделали по политическим мотивам, а в случае с Израилем – по вопросам физической безопасности.

Я удивлен, что многие футболисты были связаны настолько кабальными финансовыми обязательствами, что не могли покинуть израильские клубы по своей воле. Как появилось такое разрешение, люди полетят оттуда первым рейсом, потому что играть в футбол в стране, которая представляет из себя токсичную угрозу для всего региона и мира – так себе, не хочется. Понимаю игроков, которые оттуда уедут.

– Ждем их в России?

– Понятно, что футболисты, игравшие в Израиле, возможно, не первого сорта. Это не очень известная футбольная страна, но кого-то можно к себе и пустить, – заявил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.