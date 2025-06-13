Лахтер об атаке Израиля по Ирану: «Они в неделях от создания ядерного оружия – нельзя было этого допустить. Когда припирают к стенке, нужно первым поднимать молотки – иначе забьют»

Агент Деннис Лахтер оценил атаку Израиля на Иран.

В ночь с 12 на 13 июня Израиль нанес массированный удар по военным и инфраструктурным объектам, включая ядерные, в Иране. Отмечается , что в результате атаки погибли не менее шести ведущих физиков-ядерщиков Ирана. На данный момент подтверждена смерть девяти человек, еще минимум 95 пострадали. Утверждается , что убит командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами.

Представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили , что были вынуждены нанести удары, поскольку Иран тайно разрабатывал компоненты ядерного оружия. В ответ президент Ирана назвал атаку «глупой» и пообещал ответить на нее. Позднее по Израилю было запущено более 100 дронов.

«Нас за полчаса оповестили, что будет сирена перед атакой. В целом, жизнь идет своим чередом, хотя есть люди, подверженные панике. Проезжал утром мимо супермаркета, а там огромные очереди.

У меня все в порядке: за сегодня успел в теннис поиграть, семья на пляж поехала. У дочки только отменили праздник по поводу окончания школы. Вот единственное, что массовые мероприятия отменяют.

Я живу в Израиле с 1992 года. Когда тебе 53, ты к жизни относишься философски. Я не фаталист, но будь что будет. Лично я уверен в армии Израиля, Иран давно испытывал терпение.

Израиль очень терпелив и ради каких-то амбиций в войны не вступает. Страна действует в той же канве, что и Россия: ударили, когда поняли, что ждать больше нельзя.

Понятно, что у меня свое видение. Правда может быть какой угодно, но истина непререкаема. Израиль посчитал, что реакционная политика Ирана и различных его прокси переходит красную линию.

Оказалось, что на сегодняшний день Иран находится в неделях или максимум месяцах от создания ядерного оружия. Допустить этого было нельзя. Этим и обусловлен превентивный удар.

Израиль ведь постоянно находится в состоянии войны. 10 миллионов израильтян практически полностью блокированы от цивилизации миллиардом мусульман. Большинство из них мечтают утопить нас в Средиземном море. Степень выживаемости в таких условиях зависит от координации разного рода служб, армии, полиции.

Когда тебя припирают к стенке, нужно первым поднимать молотки, иначе забьют. Ждем, что будут какие-то ответные реакции со стороны Ирана», – заявил футбольный агент Деннис Лахтер .