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Лахтер об атаке Израиля по Ирану: «Они в неделях от создания ядерного оружия – нельзя было этого допустить. Когда припирают к стенке, нужно первым поднимать молотки – иначе забьют»

Агент Деннис Лахтер оценил атаку Израиля на Иран.

В ночь с 12 на 13 июня Израиль нанес массированный удар по военным и инфраструктурным объектам, включая ядерные, в Иране. Отмечается, что в результате атаки погибли не менее шести ведущих физиков-ядерщиков Ирана. На данный момент подтверждена смерть девяти человек, еще минимум 95 пострадали. Утверждается, что убит командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами.

Представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что были вынуждены нанести удары, поскольку Иран тайно разрабатывал компоненты ядерного оружия. В ответ президент Ирана назвал атаку «глупой» и пообещал ответить на нее. Позднее по Израилю было запущено более 100 дронов.

«Нас за полчаса оповестили, что будет сирена перед атакой. В целом, жизнь идет своим чередом, хотя есть люди, подверженные панике. Проезжал утром мимо супермаркета, а там огромные очереди.

У меня все в порядке: за сегодня успел в теннис поиграть, семья на пляж поехала. У дочки только отменили праздник по поводу окончания школы. Вот единственное, что массовые мероприятия отменяют.

Я живу в Израиле с 1992 года. Когда тебе 53, ты к жизни относишься философски. Я не фаталист, но будь что будет. Лично я уверен в армии Израиля, Иран давно испытывал терпение.

Израиль очень терпелив и ради каких-то амбиций в войны не вступает. Страна действует в той же канве, что и Россия: ударили, когда поняли, что ждать больше нельзя.

Понятно, что у меня свое видение. Правда может быть какой угодно, но истина непререкаема. Израиль посчитал, что реакционная политика Ирана и различных его прокси переходит красную линию.

Оказалось, что на сегодняшний день Иран находится в неделях или максимум месяцах от создания ядерного оружия. Допустить этого было нельзя. Этим и обусловлен превентивный удар.

Израиль ведь постоянно находится в состоянии войны. 10 миллионов израильтян практически полностью блокированы от цивилизации миллиардом мусульман. Большинство из них мечтают утопить нас в Средиземном море. Степень выживаемости в таких условиях зависит от координации разного рода служб, армии, полиции.

Когда тебя припирают к стенке, нужно первым поднимать молотки, иначе забьют. Ждем, что будут какие-то ответные реакции со стороны Ирана», – заявил футбольный агент Деннис Лахтер.

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Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
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