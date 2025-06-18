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  • Сергей Ташуев: «Я не пожарник, хочу развивать клубы. Галицкий выдерживает стиль, который я организовал в «Краснодаре». Я поднял «Нальчик» и «Кубань», фанаты «Ахмата» благодарили меня»
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Сергей Ташуев: «Я не пожарник, хочу развивать клубы. Галицкий выдерживает стиль, который я организовал в «Краснодаре». Я поднял «Нальчик» и «Кубань», фанаты «Ахмата» благодарили меня»

Сергей Ташуев рассказал о тренерской философии и заявил, что он не пожарный.

«Конкретных предложений нет. Была в прессе информация по «Уралу», но я не связывался ни с агентом, ни с руководством. Знаю Григория Викторовича Иванова великолепно, напрямую с ним общаюсь, поэтому могу лично спросить, но не хочу. Это решение «Урала», они сами его должны принимать.

Есть у меня более перспективный вариант, чтобы в течение двух-трех лет поднимать клуб, но это намерение идет от людей, которые общаются с руководством команды. Надо ждать более интересных вариантов, хотя их мало уже осталось.

Хочется поработать в удовольствие, заняться развитием клуба в долгосрочной перспективе. Пожарный вариант – не для меня. Я не пожарник.

«Спартак-Нальчик» поднял с 16-го на 13-е место, а потом команда провалилась из-за отсутствия финансов. «Кубань» поднял с 16-го на 12-е место, потом продали трех ведущих футболистов в топ-клубы. Сейчас команда вообще во Второй лиге. Так складывается, что начинаю хорошо работать с командой, мы развиваемся, и в какой-то момент начинаются финансовые или иные проблемы.

Лучше даже до осени подожду, чтобы принять клуб, который хочет привить такую стилистику, которую я в свое время организовал в «Краснодаре». Мне нравится, что Сергей Николаевич [Галицкий] выдерживает этот стиль и по сей день: доминантный, атакующий и зрелищный, чтобы болельщики радовались.

Даже фанаты «Ахмата» благодарили меня за смотрибельный футбол команды, интересовались, почему я ухожу», – сказал бывший главный тренер «Ахмата».

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Советский спорт»
logoСергей Ташуев
logoАхмат
logoПервая лига
logoПФК Кубань
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