Серей Ташуев: «Я не против возглавить ЦСКА, но ко мне не обращались. Любой безработный российский тренер, знающий себе цену, готов возглавить этот клуб»
Сергей Ташуев заявил, что был бы не против возглавить ЦСКА.
– Вы хотите возглавить ЦСКА?
– Любой безработный российский тренер, который знает себе цену, готов возглавить ЦСКА. В том числе и я. Я не против возглавить ЦСКА, но ко мне из клуба никто не обращался, – сказал экс-тренер «Ахмата».
Ранее сообщалось, что 49-летний швейцарский специалист Фабио Челестини станет главным тренером ЦСКА.
Ташуев о Челестини в ЦСКА: «Не знаю, кто это. У него смешная фамилия, прямо как Чиполлино. Они что, в лесу тренера искали?»
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Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
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