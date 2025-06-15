Серей Ташуев: «Я не против возглавить ЦСКА, но ко мне не обращались. Любой безработный российский тренер, знающий себе цену, готов возглавить этот клуб»

Сергей Ташуев заявил, что был бы не против возглавить ЦСКА.

– Вы хотите возглавить ЦСКА?

– Любой безработный российский тренер, который знает себе цену, готов возглавить ЦСКА. В том числе и я. Я не против возглавить ЦСКА, но ко мне из клуба никто не обращался, – сказал экс-тренер «Ахмата».

Ранее сообщалось, что 49-летний швейцарский специалист Фабио Челестини станет главным тренером ЦСКА.

Ташуев о Челестини в ЦСКА: «Не знаю, кто это. У него смешная фамилия, прямо как Чиполлино. Они что, в лесу тренера искали?»

