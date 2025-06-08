Ташуев хотел бы возглавить ЦСКА: «А кто не хочет? Назовите хоть одного российского тренера, который не согласился бы поработать в таком легендарном клубе»
Сергей Ташуев изъявил желание поработать в ЦСКА.
«Хотел бы потренировать в ЦСКА? А кто не хочет? Из российских тренеров все хотят работать в ЦСКА.
Конечно, я согласился бы, если бы мне позвонили армейцы. Назовите фамилию хоть одного российского тренера, который не согласился поработать в таком легендарном клубе», – сказал бывший главный тренер «Ахмата».
Ранее сообщалось, что Марко Николич покинет пост главного тренера ЦСКА и перейдет в АЕК.
Ташуев, работавший в «Краснодаре» 15 лет назад: «Я приложил руку к чемпионству. Я вывел команду в РПЛ, изменил стиль и психологию»
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?14200 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
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