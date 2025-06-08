Ташуев хотел бы возглавить ЦСКА: «А кто не хочет? Назовите хоть одного российского тренера, который не согласился бы поработать в таком легендарном клубе»

Сергей Ташуев изъявил желание поработать в ЦСКА.

«Хотел бы потренировать в ЦСКА ? А кто не хочет? Из российских тренеров все хотят работать в ЦСКА.

Конечно, я согласился бы, если бы мне позвонили армейцы. Назовите фамилию хоть одного российского тренера, который не согласился поработать в таком легендарном клубе», – сказал бывший главный тренер «Ахмата».

Ранее сообщалось, что Марко Николич покинет пост главного тренера ЦСКА и перейдет в АЕК.

Ташуев, работавший в «Краснодаре» 15 лет назад: «Я приложил руку к чемпионству. Я вывел команду в РПЛ, изменил стиль и психологию»