Ташуев о Кисляке: «Напоминает Крооса по структуре, оба мало ошибаются. У Матвея есть данные подчищать игру и подключаться в атаку»
Сергей Ташуев считает, что Матвей Кисляк напоминает Тони Крооса по манере игры.
«Кисляк должен подчищать, организовывать игру. Он по структуре напоминает мне Тони Крооса, оба мало ошибаются. Матвей – очень качественный футболист. У меня опорный хавбек Тимофеев в «Ахмате» восемь мячей забил за сезон.
Он был чистильщиком, но при этом подключался в атаку, у него для этого хватало интеллекта. У Кисляка такие же данные есть», – сказал экс-тренер «Ахмата».
В прошлом сезоне Кисляк поучаствовал в 33 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу. Его подробная статистика выступлений – здесь.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
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