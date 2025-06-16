Ташуев о Кисляке: «Напоминает Крооса по структуре, оба мало ошибаются. У Матвея есть данные подчищать игру и подключаться в атаку»

Сергей Ташуев считает, что Матвей Кисляк напоминает Тони Крооса по манере игры.

«Кисляк должен подчищать, организовывать игру. Он по структуре напоминает мне Тони Крооса , оба мало ошибаются. Матвей – очень качественный футболист. У меня опорный хавбек Тимофеев в «Ахмате» восемь мячей забил за сезон.

Он был чистильщиком, но при этом подключался в атаку, у него для этого хватало интеллекта. У Кисляка такие же данные есть», – сказал экс-тренер «Ахмата ».

В прошлом сезоне Кисляк поучаствовал в 33 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу. Его подробная статистика выступлений – здесь .

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