Алонсо о звездах «Реала»: «У Винисиуса большое сердце, я узнал его как личность за 10 секунд. Мбаппе не таргетмен, но забивает много как «девятка». Модрич – игрок поколения, легенда»

Хаби Алонсо высоко отозвался о звездных игроках «Реала».

О Беллингеме

«Он способен покрыть большую площадь поля, но ему нужно стартовать с правильной позиции. У него душа полузащитника и необходимые качества для того, чтобы оказываться в штрафной. Его отправная точка важна, поиск правильной позиции поможет ему и команде, потому что у него есть важные навыки».

О Мбаппе

«Он чувствует себя немного лучше, но еще недостаточно хорошо. Очень жарко, и ему лучше было не тренироваться. Мы подождем до последней минуты и решим [перед первым матчем на КЧМ против «Аль-Хилаля»].

Он более подвижный нападающий, не для позиционных атак. Он не таргетмен (высокий, физически сильный игрок, хорошо играющий головой, на которого делаются передачи – Спортс’‘), но он «девятка», которая забивает много голов».

О Родриго

«Конец сезона был для него непростым для него, но он взял паузу, не уехал в сборную, и это помогло ему перезагрузиться.

Мы общались с первого дня, и я вижу, что он горит желанием внести свой вклад и получать удовольствие от игры. Он может дать нам много хорошего».

О Модриче

«У нас всегда были очень хорошие отношения. Мы доверяем друг другу, знаем, что нужно делать в любой момент, и мне нравится его уверенность в молодых игроках. Он оказывает на них очень хорошее влияние, и мы хотим наслаждаться этим в течение четырех недель, которые мы будем здесь.

Он игрок поколения, легенда в истории «Реала». Мы хотим получить от него максимум пользы [перед уходом]».

О Винисиусе Жуниоре

«Я не знал его лично, но уже через десять секунд я узнал его как личность и то, как он общается с людьми. Он очень страстный, нужно быть рядом с ним. Мне нравится, что у меня есть такой игрок. У него большое сердце. Вот что я почувствовал за последние несколько дней», – сказал главный тренер «Реала » Алонсо .