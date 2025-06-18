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Алонсо о 1-м матче во главе «Реала»: «Начнется рок-н-ролл. Это отправная точка, и нам наверняка чего-то еще не хватает»

Хаби Алонсо поделился ожиданиями от первого матча во главе «Реала».

«Мадрид» сегодня сыграет против саудовского «Аль-Хилаля» в рамках 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира. Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

– Мы здесь уже несколько дней, должны осознать, где мы находимся. Мы должны владеть мячом, более компактно располагаться на поле – много работаем над этим.

Я чувствую, что игроки полны энтузиазма после того, как завершилась прошлая глава [в истории клуба]. Появились новые люди, для всех подходящее время [проявить себя]. Сейчас я могу многое сказать, но сегодня начнется рок-н-ролл, наступает момент истины.

Сегодня баланс в игре и преданность делу имеют основополагающее значение, каждый должен быть вовлечен в каждую фазу игры. Мы постараемся быть максимально эффективными, и, надеемся, в последний день турнира мы станем лучшей командой, чем в начале КЧМ. Матчи покажут нам многое, первая игра – отправная точка.

– Кто фаворит?

– «Реал» в любом соревновании может быть среди претендентов на победу. Мы приехали сюда с таким настроем.

Прямо сейчас мы не думаем о финале. Мы хотим сделать шаг вперед и почувствовать, что мы строим команду и осознаем, как мы хотим играть.

Первый матч – отправная точка, и нам наверняка чего-то еще не хватает. Мы не должны расстраиваться и должны продолжать делать шаги вперед.

– Что можете сказать про «Аль-Хилаль»?

– Мы должны подготовиться наилучшим образом. Соперник силен, но мы должны сосредоточиться на себе.

Мы не знаем, как они будут играть, потому что при Индзаги еще не было матчей. Это команда с большим количеством качественных и хороших игроков. У них тренер высшего уровня, который только что выступал в финале Лиги чемпионов. Это серьезный вызов для нас, – сказал главный тренер «Реала» Алонсо.

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Реала»
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