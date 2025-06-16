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  • Белезоглу о Гюлере в «Реале»: «С приходом Алонсо мы увидим другого Арду, более опытного. Уже с первого паса было понятно, что он почти совершенный игрок»
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Белезоглу о Гюлере в «Реале»: «С приходом Алонсо мы увидим другого Арду, более опытного. Уже с первого паса было понятно, что он почти совершенный игрок»

Эмре Белезоглу заявил, что Арда Гюлер может стать лучшим в своем поколении.

– Возвращаясь к вашей ранней тренерской карьере, именно тогда Арда Гюлер только начинал делать себе имя. Какое первое впечатление он на вас произвел?

– Я видел Арду в молодежной команде [«Фенербахче»] всего 45 минут, и его уже хвалили. После этого я привел его в первую команду и заставил тренироваться со взрослыми еще до того, как ему исполнилось 16 лет. Некоторые говорили, что еще слишком рано, что он слишком молод. Но я жалею только о том, что он не дебютировал раньше. Мы боролись за чемпионство, и матчи были очень напряженными и сложными... Но уже после первой передачи стало ясно, что он особенный, почти совершенный игрок.

– Что вас больше всего удивило в его футболе?

– Игроков с таким даром, с божественным талантом, с такой техникой в столь юном возрасте не так уж много. Он блистал сам по себе.

– Вы ожидали, что он так скоро окажется в таком топ-клубе, как «Реал»?

– Честно говоря, я ожидал, что он будет играть за крупнейшие команды мира.

– Как вы оцениваете его прогресс в «Реале»?

– Он станет еще лучше. Он совершенствуется с каждым годом. Он всегда добивается успеха. Он уже блестяще показал себя в этом сезоне, но с приходом Хаби Алонсо мы увидим совсем другого Арду. Он будет совершенствоваться. В этом сезоне он будет более опытным.

– Вы говорили, что он будет лучшим в своем поколении. Вы по-прежнему так считаете?

– Да. Время покажет, добьется он этого или нет, но я думаю, что он потенциально может быть выше остальных, – сказал бывший игрок «Атлетико» и сборной Турции, а ныне главный тренер «Антальяспора».

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
logoАрда Гюлер
logoвысшая лига Турция
logoХаби Алонсо
logoФенербахче
logoРеал Мадрид
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