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Алонсо – футболистам «Реала»: «Те, кто не будут бегать и выкладываться, не будут играть. Имена значения не имеют»

Хаби Алонсо обозначил футболистам «Реала» свои требования по самоотдаче.

Испанский специалист ранее сменил Карло Анчелотти на посту главного тренера команды.

«Мадрид» при новом тренере впервые сыграет 18 июня в матче против «Аль-Хилаля» в рамках клубного чемпионата мира.

Журналист Cadena SER Хавьер Эрраес, ссылаясь на источники в клубе, передал послание Хаби Алонсо в адрес игроков: «Те, кто не будет бегать и выкладываться, не будут играть. Имена значения не имеют».

Специалист также заявил: «Вы не должны просто стоять и ждать, пока вам дадут мяч, чтобы вы забили гол. Нужно бегать за каждым мячом».

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Cadena SER
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