Алонсо – футболистам «Реала»: «Те, кто не будут бегать и выкладываться, не будут играть. Имена значения не имеют»

Хаби Алонсо обозначил футболистам «Реала» свои требования по самоотдаче.

Испанский специалист ранее сменил Карло Анчелотти на посту главного тренера команды.

«Мадрид » при новом тренере впервые сыграет 18 июня в матче против «Аль-Хилаля» в рамках клубного чемпионата мира.

Журналист Cadena SER Хавьер Эрраес, ссылаясь на источники в клубе, передал послание Хаби Алонсо в адрес игроков: «Те, кто не будет бегать и выкладываться, не будут играть. Имена значения не имеют».

Специалист также заявил: «Вы не должны просто стоять и ждать, пока вам дадут мяч, чтобы вы забили гол. Нужно бегать за каждым мячом».