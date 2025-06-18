Лаутаро после 1:1 «Интера» на КЧМ: «Поле сухое, было трудно двигать мяч. На Кубке Америки было то же самое. Нам придется адаптироваться»

Лаутаро Мартинес посетовал на плохое поле после матча «Монтеррей» – «Интер».

Миланский и мексиканский клубы сыграли вничью (1:1) а 1-м туре группового этапа чемпионата мира среди клубов, проходящем в США. Игра состоялась на стадионе «Роуз Боул», расположенном в Пасадине (округ Лос-Анджелес, штат Калифорния).

«Мы хорошо сыграли. Поле было немного сухим, нам было трудно двигать мяч.

Я играл здесь [в США] на Кубке Америки в 2024 году – было то же самое. Но сделан такой выбор, и нам придется адаптироваться.

Это лишь первая игра. Я доволен и спокоен. Мы пропустили с углового – нам нужно стать лучше в этом компоненте. Но мы начали применять зонную защиту – это что-то новое для нас.

Нужно двигаться вперед, турнир только начался, и нам нужно многое улучшить», – сказал капитан и нападающий «Интера » Мартинес в эфире DAZN.

Напомним, что ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.