0

«Монтеррей» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 04:00

«Интер» встретится с «Монтерреем» в 1-м туре группового этапа клубного ЧМ.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 04:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет Okko.

Клубный чемпионат мира. 1 тур
18 июня 01:00, Роуз Боул
Монтеррей
Не начался
Интер

Таблица клубного ЧМ

Статистика клубного ЧМ

Чего добьется Карпин в «Динамо»?30366 голосов
Сделает чемпиономВалерий Карпин
Возьмет только КубокFONBET Кубок России
Ничего не выиграетМарцел Личка
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
онлайны
logoчемпионат мира среди клубов
logoИнтер
logoМонтеррей
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Клубный ЧМ. Групповой этап. «Боруссия» Дортмунд против «Флуминенсе», «Интер» сыграет с «Монтерреем»
1589сегодня, 08:25
Дуглас Луис перепутал Кефрена Тюрама с его братом Маркусом, отметив форварда «Интера» на фото с игроками «Ювентуса». Хавбеку пришлось удалить снимок
1615 июня, 09:13Фото
Тареми не сыграет за «Интер» на клубном ЧМ – перемещение из Ирана слишком рискованно. Форвард в безопасности
5414 июня, 18:09
Главные новости
Жена Карпина об отдыхе на море: «Кроме Турции, ничего не рассматриваем. На Мальдивах нашей сумасшедшей семейке скучно – просто сидишь на лежаке и в карты рубишься. Хочется движухи»
49 минут назад
Ральф Рангник: «Дети не рождаются полными, ленивыми или зависимыми от телефонов – это допускает общество. Нужно противостоять этому, ввести ежедневный урок физкультуры»
39 минут назад
ФИФА не покажет антирасистские слоганы на КЧМ, хотя готовила материалы несколько месяцев. Это связано с тенденцией отказа от политики инклюзивности в США, возможно (The Athletic)
2120 минут назад
Роналду передал Трампу футболку сборной Португалии с надписью «Президенту, выступающему за мир». Ее вручил главе США председатель Европейского совета Кошта
1626 минут назадФото
Мостовой и Карпин возглавят сборные Росконгресса и РФС в матче на ПМЭФ. Аршавин, Глушаков, Сычев и Гранат – в списке участников
2034 минуты назад
Жена Карпина о машинах: «Мы оба не фанаты авто – рассматривали Range Rover, BMW, но KIA выиграла. Такой же функционал, но в два раза дешевле. Зачем переплачивать?»
3045 минут назад
Экс-игрок «Краснодара» Подберезкин работал на «Горбушке» в 2010-м: «Продавал ноутбуки, телевизоры и телефоны, но в технике не особо шарил. Получал 20 тысяч»
449 минут назад
О переходе Виртца в «Ливерпуль» объявят в пятницу. Игрок прошел медосмотр (Флориан Плеттенберг)
949 минут назад
Переговоры Даку с «Зенитом» в финальной стадии, сообщили в агентстве форварда «Рубина». Стороны обсуждают финансовые условия
19сегодня, 08:40
Отец Неймара об игре сына: «Чистое развлечение, люди платят, чтобы увидеть его, – как платили, чтобы смотреть на Роналду и Месси. Как фанату футбола, мне будет грустно, когда он закончит»
14сегодня, 08:30
Ко всем новостям
Последние новости
Марсека о 22 000 зрителей на игре с «Лос-Анджелесом»: «Атмосфера была странной, стадион был полупустым. «Челси» должен адаптироваться к любой обстановке»
8 минут назад
«Акрон» выкупил Роберто Фернандеса у «Боливара». Защитник подписал трехлетний контракт
3сегодня, 08:42Фото
«Флуминенсе» – «Боруссия». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
сегодня, 08:28
Евро-2025 (U21). Групповой этап. Испания сыграет с Италией, Грузия – с Португалией во вторник, Англия примет Германию, Нидерланды встретятся с Украиной в среду
сегодня, 08:04
Тюкавин о переходе Осипенко в «Динамо»: «Поздравляю Макса с тем, что сделал правильный выбор. Будет приносить пользу, надеюсь»
7сегодня, 07:50
Осипенко – болельщикам «Ростова» после перехода в «Динамо»: «Ухожу, но не прощаюсь. Буду следить за успехами команды и еще увижу вас на трибунах, надеюсь»
4сегодня, 07:40
Мостовой о Сергееве: «Он поможет «Динамо», любой команде нужен нападающий. Пока Тюкавин не восстановится, Иван будет номером один»
8сегодня, 07:30
Зиньковский покинет «Спартак» этим летом. На него претендует ряд клубов («Матч ТВ»)
10сегодня, 06:55
Даниэл Карвальо о Москве: «Замечательный город, где есть абсолютно все. Я жил здесь очень хорошо. Даже не отдавал отчет, сколько трачу, возможно»
4сегодня, 06:45
Карпин о том, какие игроки сборной России удивили его в матчах с Нигерией и Беларусью: «Что значит – удивили? Порадовали. Кисляк, тот же Гладышев – не с точки зрения голов, а выполнения установки»
8сегодня, 05:55