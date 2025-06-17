«Монтеррей» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 04:00
«Интер» встретится с «Монтерреем» в 1-м туре группового этапа клубного ЧМ.
Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 04:00 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет Okko.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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