«Монтеррей» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 04:00

«Интер» встретится с «Монтерреем» в 1-м туре группового этапа клубного ЧМ.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 04:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет Okko.

Таблица клубного ЧМ

Статистика клубного ЧМ