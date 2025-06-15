Тудор о «Юве» на КЧМ: «Приехали не только для участия. У нас всегда есть стремление победить»
Игор Тудор высказался о «Ювентусе» и клубном чемпионате мира.
«Волнение есть, потому что мы впервые участвуем в этом турнира. У «Ювентуса» всегда есть стремление победить. К этому мы стремимся, сохраняя смирение.
Мы знаем, что лучшие команды участвуют в клубном ЧМ, но мы приехали сюда не только для участия. Теперь нам предстоит быстро адаптироваться к погодным условиям в США и часовому поясу, ведь до игры осталось всего несколько дней», – сказал тренер «Ювентуса».
«Ювентус» сыграет в группе с «Ман Сити», «Видадом» и «Аль-Айном».
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Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Ювентуса»
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