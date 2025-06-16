«Реал» организовал временные сооружения в парке во Флориде, где команда готовится к матчам КЧМ. Клуб установил раздевалки, душевые, тенты и мобильный тренажерный зал (Marca)

«Реал» самостоятельно организовал инфраструктуру для подготовки к клубному ЧМ.

На групповом этапе турнира, проходящего в США, мадридский клуб проводит тренировки в муниципальном парке «Гарденс Норт Каунти Дистрикт» во Флориде, который будет использован ФИФА во время ЧМ-2026.

Marca сообщает, что перед началом тренировок «Реалу» пришлось построить временные сооружения – тенты от солнца, раздевалки, переносные душевые, ванны с ледяной водой для восстановления и мобильный тренажерный зал. Источники в клубе утверждают, что изначально тренировочная база не располагала необходимой инфраструктурой.

Также сообщается, охрана вокруг тренировочных полей «Реала » была усилена – рядом с ними был установлен передвижной полицейский участок.

Первый матч группового этапа клубного ЧМ «Реал» проведет 18 июня – команда сыграет против «Аль-Хилаля».