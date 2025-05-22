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Сону не дали медаль после финала ЛЕ – «Тоттенхэм» привел на награждение слишком много людей. Хавбеку вручили награду в раздевалке

Сон Хын Мин не получил медаль после победы «Тоттенхэма» в Лиге Европы.

Вчера лондонский клуб стал обладателем трофея, обыграв в финале «Манчестер Юнайтед» (1:0).

На церемонии награждения медали закончились до того, как их получили все игроки «Тоттенхэма». Позднее УЕФА заявил, что проблема возникла из-за того, что клуб отправил слишком много людей для получения награды.

Отмечается, что оба клуба были проинформированы, что на сцене будет вручено только по 30 медалей. Еще 20 передаются клубу после церемонии для раздачи игрокам и персоналу.

Сон был одним из немногих футболистов, не получивших свою медаль на поле. Также медалей не хватило Кристиану Ромеро и Родриго Бентанкуру.

«Недостающие медали были оперативно доставлены победившей команде в раздевалку, вместе с нашими искренними извинениями за допущенную оплошность», – сообщили в УЕФА.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: ESPN
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logoпремьер-лига Англия
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