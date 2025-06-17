Аллегри просит «Милан» подписать Кина. Отступные за второго бомбардира Серии А – 52 млн евро, «россонери» могут включить в сделку своего игрока

Массимилиано Аллегри хотел бы снова поработать с Мойзе Кином.

Как сообщает Sport Mediaset, главный тренер «Милана » попросил приобрести нападающего «Фиорентины», с которым работал в «Ювентусе».

В контракте второго бомбардира Серии А прописаны отступные в размере 52 млн евро, но «россонери» постараются договориться о снижении суммы. Возможно, в сделку будут включены футболисты «Милана», такие как вратарь Пьетро Терраччано .

Миланцы уже сделали запрос предварительной информации о возможном трансфере Кина .

В Серии А в сезоне-2024/25 Мойзе забил 19 голов в 32 играх. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .