Аллегри просит «Милан» подписать Кина. Отступные за второго бомбардира Серии А – 52 млн евро, «россонери» могут включить в сделку своего игрока
Массимилиано Аллегри хотел бы снова поработать с Мойзе Кином.
Как сообщает Sport Mediaset, главный тренер «Милана» попросил приобрести нападающего «Фиорентины», с которым работал в «Ювентусе».
В контракте второго бомбардира Серии А прописаны отступные в размере 52 млн евро, но «россонери» постараются договориться о снижении суммы. Возможно, в сделку будут включены футболисты «Милана», такие как вратарь Пьетро Терраччано.
Миланцы уже сделали запрос предварительной информации о возможном трансфере Кина.
В Серии А в сезоне-2024/25 Мойзе забил 19 голов в 32 играх. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sport Mediaset
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