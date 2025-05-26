Ретеги – лучший бомбардир сезона в Серии А с 25 голами. Лукаку – лучший ассистент

Матео Ретеги стал лучшим бомбардиром сезона в Серии А.

Нападающий «Аталанты» забил 25 голов в 36 матчах чемпионата Италии в сезоне-2024/25.

Вторым в списке лучших бомбардиров стал Мойзе Кин , забивший 19 голов в 32 матчах за «Фиорентину». Третье место разделили Адемола Лукман («Атланта») и Риккардо Орсолини («Болонья »), на счету которых по 15 забитых мячей.

Лучшим ассистентом в сезоне Серии А стал Ромелу Лукаку, отдавший 10 голевых передач в 36 матчах за «Наполи ».