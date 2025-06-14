«Милан» и «Фиорентина» хотят подписать Иммобиле. 35-летний форвард – лучший бомбардир «Бешикташа»

Чиро Иммобиле может вернуться в Италию.

Как сообщает Corriere dello Sport, «Фиорентина » ищет форварда на случай ухода Мойзе Кина . Выступающий за «Бешикташ» Иммобиле рассматривается как основной вариант, но есть и альтернативные: Эдин Джеко (покинул «Фенербахче » как свободный агент), Фотис Иоаннидис («Панатинаикос») и Кристиан Шпенди («Чезена»).

Конкуренцию в борьбе за Иммобиле «Фиорентине» составит «Милан». Агент футболиста уже посещал базу «россонери» на днях.

Отмечается, что «фиалки», пытаясь опередить миланцев, уже предложили 35-летнему нападающему контракт на два года.

В сезоне-2024/25 Иммобиле забил 15 голов в чемпионате Турции и стал лучшим бомбардиром «Бешикташа ».