«Милан» и «Фиорентина» хотят подписать Иммобиле. 35-летний форвард – лучший бомбардир «Бешикташа»
Чиро Иммобиле может вернуться в Италию.
Как сообщает Corriere dello Sport, «Фиорентина» ищет форварда на случай ухода Мойзе Кина. Выступающий за «Бешикташ» Иммобиле рассматривается как основной вариант, но есть и альтернативные: Эдин Джеко (покинул «Фенербахче» как свободный агент), Фотис Иоаннидис («Панатинаикос») и Кристиан Шпенди («Чезена»).
Конкуренцию в борьбе за Иммобиле «Фиорентине» составит «Милан». Агент футболиста уже посещал базу «россонери» на днях.
Отмечается, что «фиалки», пытаясь опередить миланцев, уже предложили 35-летнему нападающему контракт на два года.
В сезоне-2024/25 Иммобиле забил 15 голов в чемпионате Турции и стал лучшим бомбардиром «Бешикташа».
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Corriere dello Sport
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