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  • «Аль-Кадисия» готова выплатить 52 млн евро отступных за Мойзе Кина. Второй бомбардир Серии А интересен «МЮ» и «Фенербахче»
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«Аль-Кадисия» готова выплатить 52 млн евро отступных за Мойзе Кина. Второй бомбардир Серии А интересен «МЮ» и «Фенербахче»

Мойзе Кин может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

По информации Corriere dello Sport, интерес к нападающему «Фиорентины» проявляет «Аль-Кадисия», готовая выплатить отступные Кина в размере 52 миллионов евро. Клуб уже связался с представителями Кина.

Также сообщается об интересе к нападающему со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Фенербахче». Отмечается, что сумма отступных Кина будет действовать с 1 по 15 июля.

В свою очередь, Кин склоняется к тому, чтобы остаться в «Фиорентине», поскольку надеется сыграть на чемпионате мира 2026 года. Клуб из Флоренции с оптимизмом смотрит на заключение нового контракта с форвардом – действующее соглашение истекает в 2029 году.

В минувшем сезоне Серии А Кин забил 19 голов в 32 матчах Серии А и стал вторым бомбардиром турнира. Подробную статистику 25-летнего нападающего можно найти здесь.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Corriere dello Sport
logoМойзе Кин
возможные трансферы
logoвысшая лига Саудовская Аравия
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