Солдатенков из «Крыльев» интересен «Рубину» и «Сочи»

«Рубин» и «Сочи» интересуется игроком «Крыльев Советов».

Речь идет о центральном защитнике Александре Солдатенкове . «Крылья » готовы рассматривать предложения по причине высокой зарплаты футболиста, сообщает Sport24.

В прошлом сезоне 28-летний футболист провел в РПЛ и Фонбет Кубке России 24 матча, не отметившись результативными действиями. На его счету 6 игр за сборную России.