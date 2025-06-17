Солдатенков из «Крыльев» интересен «Рубину» и «Сочи»
«Рубин» и «Сочи» интересуется игроком «Крыльев Советов».
Речь идет о центральном защитнике Александре Солдатенкове. «Крылья» готовы рассматривать предложения по причине высокой зарплаты футболиста, сообщает Sport24.
В прошлом сезоне 28-летний футболист провел в РПЛ и Фонбет Кубке России 24 матча, не отметившись результативными действиями. На его счету 6 игр за сборную России.
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