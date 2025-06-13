Осинькин об уходе из «Крыльев»: «С сентября до декабря тема не снималась с повестки – команда попросила оставить, болельщики встали на защиту. Горжусь ребятами, удержавшими клуб в РПЛ»

Игорь Осинькин прокомментировал уход с поста главного тренера «Крыльев».

Специалист возглавлял команду с лета 2020 года. В конце мая самарский клуб не продлил с Осинькиным контракт.

– О вашем уходе из «Крыльев» говорили на протяжении сезона. Был ли момент, когда расставание было очень близко?

– После матча с «Локомотивом» в начале октября (0:1). Тогда вообще все шло к уходу, тогда мы с женой уже собрали чемоданы. Были разговоры в последние недели первой части сезона, но тогда мы обыграли «Ахмат» (2:1) и «Зенит» (3:2).

Зимой «Крылья» сменили генерального директора. Тогда я думал, что новый гендиректор Роберт Тер-Абрамян приведет своего тренера, но этого не случилось.

Последний момент – в мартовскую паузу на сборные, перед которой мы проиграли «Акрону» (0:2) и Махачкале (0:4). Тогда супруга снова собирала вещи, но мне позвонило руководство: «Возникла такая ситуация – нужно ее вам и исправлять. Сейчас две недели паузы – работайте».

После этого «Крылья » выдали пятиматчевую серию без поражений, которая и оказалась определяющей. Горжусь ребятами, у которых получилось удержать «Крылья» в РПЛ, даже не попав в стыки.

– Вы сказали, что впервые собрали вещи после «Локомотива» – все шло к уходу. Что «все»?

– Медиа постоянно писали о скорой отставке. В клубе некоторые люди тоже об этом говорили, но это было не высшее руководство. Кто-то даже спрашивал об условиях расторжения контракта.

В принципе, с конца сентября и до декабрьского перерыва эта тема не снималась с повестки дня, как и бесконечные инсайдерские вбросы.

– Что изменилось?

– Скорее всего, повлияли две причины. Во-первых, болельщики встали на мою защиту, собрали много подписей. Во-вторых, команда в лице капитана Саши Солдатенкова тоже попросила оставить меня.

– Вас удивил звонок Солдатенкова губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву?

– Саша ко мне подходил пару раз. Я ему сказал: «Не вижу в этом смысла, вопрос решен, нужно принять то, что есть, а вам – доказывать уже с новым тренером».

Но Саша, посовещавшись с ребятами, все равно решил позвонить, – сказал бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в интервью Спортсу’‘.

«Я не просил ни копейки и был готов уйти». Интервью Осинькина о пяти годах в «Крыльях»