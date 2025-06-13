  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Осинькин об уходе из «Крыльев»: «С сентября до декабря тема не снималась с повестки – команда попросила оставить, болельщики встали на защиту. Горжусь ребятами, удержавшими клуб в РПЛ»
7

Осинькин об уходе из «Крыльев»: «С сентября до декабря тема не снималась с повестки – команда попросила оставить, болельщики встали на защиту. Горжусь ребятами, удержавшими клуб в РПЛ»

Игорь Осинькин прокомментировал уход с поста главного тренера «Крыльев».

Специалист возглавлял команду с лета 2020 года. В конце мая самарский клуб не продлил с Осинькиным контракт.

– О вашем уходе из «Крыльев» говорили на протяжении сезона. Был ли момент, когда расставание было очень близко?

– После матча с «Локомотивом» в начале октября (0:1). Тогда вообще все шло к уходу, тогда мы с женой уже собрали чемоданы. Были разговоры в последние недели первой части сезона, но тогда мы обыграли «Ахмат» (2:1) и «Зенит» (3:2).

Зимой «Крылья» сменили генерального директора. Тогда я думал, что новый гендиректор Роберт Тер-Абрамян приведет своего тренера, но этого не случилось.

Последний момент – в мартовскую паузу на сборные, перед которой мы проиграли «Акрону» (0:2) и Махачкале (0:4). Тогда супруга снова собирала вещи, но мне позвонило руководство: «Возникла такая ситуация – нужно ее вам и исправлять. Сейчас две недели паузы – работайте».

После этого «Крылья» выдали пятиматчевую серию без поражений, которая и оказалась определяющей. Горжусь ребятами, у которых получилось удержать «Крылья» в РПЛ, даже не попав в стыки.

– Вы сказали, что впервые собрали вещи после «Локомотива» – все шло к уходу. Что «все»?

– Медиа постоянно писали о скорой отставке. В клубе некоторые люди тоже об этом говорили, но это было не высшее руководство. Кто-то даже спрашивал об условиях расторжения контракта.

В принципе, с конца сентября и до декабрьского перерыва эта тема не снималась с повестки дня, как и бесконечные инсайдерские вбросы.

– Что изменилось?

– Скорее всего, повлияли две причины. Во-первых, болельщики встали на мою защиту, собрали много подписей. Во-вторых, команда в лице капитана Саши Солдатенкова тоже попросила оставить меня.

– Вас удивил звонок Солдатенкова губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву?

– Саша ко мне подходил пару раз. Я ему сказал: «Не вижу в этом смысла, вопрос решен, нужно принять то, что есть, а вам – доказывать уже с новым тренером».

Но Саша, посовещавшись с ребятами, все равно решил позвонить, – сказал бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в интервью Спортсу’‘.

«Я не просил ни копейки и был готов уйти». Интервью Осинькина о пяти годах в «Крыльях»

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?25535 голосов
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
logoИгорь Осинькин
болельщики
logoАлександр Солдатенков
logoСпортс
logoВячеслав Федорищев
logoпремьер-лига Россия
logoКрылья Советов
Роберт Тер-Абрамян
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Игорь Осинькин: «Не боюсь работы в клубе из топ-6 в РПЛ. По возможностям они давно живут в своем мире»
17сегодня, 10:17
«Пари НН» может возглавить экс-тренер «Ариса» Шпилевский. Встреча губернатора Нижегородской области с Осинькиным прошла неудачно (Иван Карпов)
10вчера, 20:50
Осинькин о предложениях: «Очень много команд связались со мной, «Пари НН» не единственная. Это должен быть проект с возможностями для развития»
11вчера, 03:55
Главные новости
Осимхен возобновил переговоры с «МЮ» о трансфере за 75 млн евро. Форвард не перейдет в «Аль-Хилаль» (Foot Mercato)
42 минуты назад
Денис Бояринцев: «Абаскаль заявляет, что «Спартак» был классным экспериментом – это вообще за гранью. Российские тренеры разочаровываются в профессии, считая, что это замкнутый круг»
1227 минут назад
Осинькин о 100 млн рублей при отставке из «Крыльев»: «Неустойка была в обе стороны, так решил клуб. Не просил ни копейки и был готов уйти, но мне говорили, что нужно продолжать»
541 минуту назад
Герартс может возглавить ЦСКА, он основной претендент на пост тренера. С Карелом «Юнион» стал 3-м в лиге Бельгии и дошел до 1/4 финала ЛЕ
5147 минут назад
Шунин обсуждал со «Спартаком» возможный трансфер после ухода из «Динамо»: «Были разговоры, но в другой майке себя не вижу. Тем более в майке «Спартака»
1249 минут назад
Лахтер об атаке Израиля по Ирану: «Они в неделях от создания ядерного оружия – нельзя было этого допустить. Когда припирают к стенке, нужно первым поднимать молотки – иначе забьют»
10752 минуты назад
«Тоттенхэм» провел переговоры с «Брентфордом» по Мбемо. Форвард более заинтересован в переходе к «шпорам», чем в «МЮ», после прихода Франка в клуб
8сегодня, 11:57
ЦСКА о вердикте CAS по Влашичу: «Крайне разочарованы – решение продиктовано политической повесткой. Это по сути бессрочная рассрочка для «Вест Хэма»
29сегодня, 11:51
Роналду стал глобальным амбассадором ЧМ по киберспорту. Призовой фонд соревнований – 70 млн долларов
14сегодня, 11:26Фото
Гендиректор «Аль-Хилаля»: «Подписав легионеров, мы выросли в соцсетях – у нас более 40 млн подписчиков. Когда Неймар ушел, мы не потеряли ни одного подписчика – это демонстрирует интерес»
7сегодня, 11:20
Ко всем новостям
Последние новости
Вера получит 1,5 млн евро за переход в «Локомотив». Игрок подпишет трехлетний контракт с зарплатой 5,5 млн рублей в месяц (Иван Карпов)
111 минут назад
«Динамо» ведет переговоры с Гладышевым о новом контракте (Metaratings)
215 минут назад
Лофтус-Чик может перейти из «Милана» в «Лацио». Хавбек нравится Сарри (Джанлука Ди Марцио)
623 минуты назад
«Байер» рассматривает Клюйверта на замену Виртцу. «Борнмут» не хочет продавать игрока
426 минут назад
Митрюшкин о Карпине: «Его феномен – в подходе, психологии, посыле. Его харизматичность чувствуется»
443 минуты назад
Экс-тренер «Сосьедада» Альгуасиль близок к назначению в «Аль-Шабаб». Саудовцы сделали ему выгодное предложение
1сегодня, 11:39
Филиппо Индзаги покинул «Пизу», которую вывел в Серию А. Сообщалось, что он возглавит «Палермо» из Серии Б
10сегодня, 11:36
Тудор будет зарабатывать 2,4 млн евро в год по новому контракту с «Ювентусом». В соглашении до 2027-го есть опция продления (Николо Скира)
12сегодня, 11:33
«Милан» интересуется хавбеком «Валенсии» Геррой
сегодня, 11:24
Болельщик погиб на матче Финляндия – Польша из-за эпилептического припадка. Игру останавливали на 30+ минут для оказания помощи
5сегодня, 11:21