Геничу предлагали войти в тренерский штаб «Краснодара», но он отказал: «Ни капельки не жалею. Галицкий спрашивал, не хочу ли я быть тренером»
Константину Геничу предлагали войти в тренерский штаб «Краснодара».
Нобель Арустамян: «Небольшой инсайд. У Кости было пару предложений войти в тренерский штаб, причем элитных команд РПЛ, но он почему-то отказывался».
Александр Бубнов: «Почему?»
Константин Генич: «Потому что надо было бросать телевидение, а мне этого не хотелось. Это была одна команда – «Краснодар». Сергей Николаевич [Галицкий] спрашивал, не хочу ли я быть тренером».
Арустамян: «Ты не жалеешь?»
Генич: «Нет, ни капельки».
Арустамян: «Был бы чемпионом России сейчас».
Генич: «Ничего страшного. Я и так чемпион России, когда получаю приз лучшего комментатора».
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Опубликовано: Sports
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
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