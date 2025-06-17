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  • Геничу предлагали войти в тренерский штаб «Краснодара», но он отказал: «Ни капельки не жалею. Галицкий спрашивал, не хочу ли я быть тренером»
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Геничу предлагали войти в тренерский штаб «Краснодара», но он отказал: «Ни капельки не жалею. Галицкий спрашивал, не хочу ли я быть тренером»

Константину Геничу предлагали войти в тренерский штаб «Краснодара».

Нобель Арустамян: «Небольшой инсайд. У Кости было пару предложений войти в тренерский штаб, причем элитных команд РПЛ, но он почему-то отказывался».

Александр Бубнов: «Почему?»

Константин Генич: «Потому что надо было бросать телевидение, а мне этого не хотелось. Это была одна команда – «Краснодар». Сергей Николаевич [Галицкий] спрашивал, не хочу ли я быть тренером».

Арустамян: «Ты не жалеешь?»

Генич: «Нет, ни капельки».

Арустамян: «Был бы чемпионом России сейчас».

Генич: «Ничего страшного. Я и так чемпион России, когда получаю приз лучшего комментатора».

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Опубликовано: Sports
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
logoКонстантин Генич
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logoпремьер-лига Россия
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