Геничу предлагали войти в тренерский штаб «Краснодара», но он отказал: «Ни капельки не жалею. Галицкий спрашивал, не хочу ли я быть тренером»

Константину Геничу предлагали войти в тренерский штаб «Краснодара».

Нобель Арустамян: «Небольшой инсайд. У Кости было пару предложений войти в тренерский штаб, причем элитных команд РПЛ, но он почему-то отказывался».

Александр Бубнов: «Почему?»

Константин Генич: «Потому что надо было бросать телевидение, а мне этого не хотелось. Это была одна команда – «Краснодар ». Сергей Николаевич [Галицкий ] спрашивал, не хочу ли я быть тренером».

Арустамян: «Ты не жалеешь?»

Генич: «Нет, ни капельки».

Арустамян: «Был бы чемпионом России сейчас».

Генич: «Ничего страшного. Я и так чемпион России, когда получаю приз лучшего комментатора».