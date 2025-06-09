Роман Костомаров получил премию ТЭФИ в номинации «Ведущий спортивной программы» за шоу «Работяги»

Олимпийский чемпион Роман Костомаров получил премию ТЭФИ.

Костомаров победил в номинации «Лучший ведущий спортивного шоу/программы».

Экс-фигурист был ведущим реалити-шоу «Работяги» на телеканале «Пятница».

Финалистами в этой номинации были также Дмитрий Губерниев (программа «Громко» на Матч ТВ) и Константин Генич за комментирование финального матча Евро-2024.

«Дорогие друзья, поздравляю всех нас, я получил ТЭФИ как ведущий. Это действительно событие для меня. Таких наград у меня еще никогда не было, и будут ли еще – поживем, увидим. Телеканал «Пятница», спасибо огромное, что поверили в меня», – сказал Костомаров .