Керимов переходит с «Матч ТВ» в Okko: «Я не Муслера, не стал легендой, но всегда хотел быть частью команды. Все лучшие моменты в жизни я провел с вами. Не прощаюсь»

Эльвин Керимов объявил об уходе с «Матч ТВ».

«В 2011 году я переехал в Москву после конкурса комментаторов. В 2011 году Нандо Муслера перешел в «Галатасарай ». В отличие от легенды, я менял команду – переходил с НТВ+ на «Матч ТВ ». Но оставался в «8-16». В 2025 году мой последний эфир совпал с прощальным матчем Нандо. За две недели до этого я впервые в жизни прокомментировал чемпионский матч «Галатасарая». Сбылись все мои мечты.

Работа под руководством Васи [Уткина ], общение и советы Юрия Альбертовича [Розанова ], поддержка Кости Генича в трудные моменты, разговоры со Стасом Мининым, каждая из которых как тактический ликбез. Беседы с Игорем Кытмановым о жизни и истории футбола. Бесценное общение с Ромой Нагучевым и Димой Шнякиным – с первого дня они стали моими друзьями. Безоговорочная поддержка со стороны Сереги Акулинина, который всегда был другом, а не начальником. Дружба с самой крутой бандой редакторов. Подколы Юры Димчука. Разговоры о Бундеслиге с моим любимым комментатором и большим другом Серегой Кривохарченко. Советы кумиров детства – Кирилла Дементьева и Леши Андронова. Работа в паре с величайшим Мишей Мельниковым. Пример Тимура Журавеля. Шутки Кирилла Полякова. Любовь к футболу Васи Белолипецкого. Разговоры с Димой Сидоренко – вторым баскетбольным комментатором страны после Игоря Знаменского, на мой взгляд. Он и в футболе шарит, как мало кто.

Общение с душевным Русланом Эсеновым, который с детства за «Аркадаг» и «Зенит». Дружба с бундесбратом Степой Манаковым. Обсуждение игры с Ромой Трушечкиным, который за всю свою жизнь не произнес ни одного матерного слова. Совместная работа в паре в финале ЛК с Олегом Пирожковым, который любит футбол настолько, что даже смотрит чемпионат Турции. Аналитика Сани Неценко по игре правого защитника «Метца».

Дружба с самым талантливым в истории комментатором Мишей Поленовым. Честность и открытость Саши Пойды. Обсуждения в курилке игры Челси с Андреем Каспаряном. Поездка в Трабзон и крепкая дружба с Мишей Моссаковским, с которым мы пили пиво на тренировочном поле Трабзонспора. Приколы Сереги Дурасова. 13-летняя дружба с Женей Дзегулем. Терпение координации и звукорежиссеров. Доброта лучшего человека в мире Васи Горячева.

Спасибо вам за все, коллеги. Я вас всех люблю. Впервые в жизни меняю работу и перехожу в Okko. Прямо сейчас мне грустно. 14 лет я работал в одном месте. Я не Муслера, я не выиграл столько трофеев и не стал легендой, но всегда хотел быть частью команды. Она менялась, но я всегда ценил вашу дружбу. Все лучшие моменты в жизни я провел вместе с вами. Не прощаюсь», – написал Керимов в телеграм-канале.