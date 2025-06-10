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Генич о Садулаеве: «11 млн, да еще и от ЦСКА – полнейшая хрень! Как Лечи может стоить столько? Максимум 6, какие 11…🤦‍♂️»

Константин Генич не верит, что Лечи Садулаева купят за 11 млн евро.

Ранее стало известно, что ЦСКА близок к приобретению Садулаева. «Краснодар» предлагал 8 млн евро, но вышел из переговоров, когда «Ахмат» запросил 11 млн.

«Как Лечи может стоить 11 млн?! После Николича я уже боюсь оспаривать инсайды Панкова (Андрей Панков – журналист «Чемпионата» – Спортс’‘), но 11 млн, да еще и от ЦСКА – полнейшая хрень!

Думаю, Садулаев может уйти в лучшем случае за 4-5, ну максимум 6. Какие 11…🤦‍♂️» – написал комментатор «Матч ТВ».

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?18791 голос
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал Константина Генича
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