Карпин о Гладышеве: «Неделю поработали вместе, сразу сделал покер. Начнет забивать по пять‑шесть за матч, может»

Валерий Карпин пошутил о покере Гладышева в ворота Беларуси.

22-летний нападающий «Динамо » забил четыре гола во второй игре в карьере за сборную России.

– Неделю поработали вместе, сразу сделал покер. Да, хотелось бы работать с ним подольше. Может, начнет забивать по пять‑шесть мячей за матч.

– Карраскаль запаздывает, Тюкавин травмирован. Вам нужен форвард?

– Профильный форвард один – Маухуб . Есть молодые. Если Карраскаль вернется, посмотрим и на него. Форвард новый бы не помешал, – сказал тренер «Динамо» и сборной России Валерий Карпин .

Гладышев продлил контракт с «Динамо» до 2030-го. Форвард пришел на пресс-конференцию Карпина и подписал соглашение