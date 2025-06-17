Карпин о Гладышеве: «Неделю поработали вместе, сразу сделал покер. Начнет забивать по пять‑шесть за матч, может»
Валерий Карпин пошутил о покере Гладышева в ворота Беларуси.
22-летний нападающий «Динамо» забил четыре гола во второй игре в карьере за сборную России.
– Неделю поработали вместе, сразу сделал покер. Да, хотелось бы работать с ним подольше. Может, начнет забивать по пять‑шесть мячей за матч.
– Карраскаль запаздывает, Тюкавин травмирован. Вам нужен форвард?
– Профильный форвард один – Маухуб. Есть молодые. Если Карраскаль вернется, посмотрим и на него. Форвард новый бы не помешал, – сказал тренер «Динамо» и сборной России Валерий Карпин.
Гладышев продлил контракт с «Динамо» до 2030-го. Форвард пришел на пресс-конференцию Карпина и подписал соглашение
Чего добьется Карпин в «Динамо»?31454 голоса
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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