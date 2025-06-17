«Надеемся, Карпин приведет «Динамо» к цели. Все заждались трофеев». Гафин о тренере
Дмитрий Гафин надеется, что Валерий Карпин приведет «Динамо» к трофеям.
– Как пришли к кандидатуре Карпина?
– Открою секрет: кандидатура была привлекательна достаточно давно. Это случилось не сейчас. По разным причинам лишь на данный момент обстоятельства совпали, что договорились о сотрудничестве. Нам нравится футбол, в который играли команды Валерия Георгиевича.
Каждый раз у Валерия Георгиевича получалось выжимать многое из команд, их составов. Карпин – харизматичный человек, который, надеемся, приведет команду к цели, которую мы ставим. Не секрет, что все заждались трофеев, – сказал председатель совета директоров московского «Динамо».
Чего добьется Карпин в «Динамо»?31786 голосов
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
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