«Надеемся, Карпин приведет «Динамо» к цели. Все заждались трофеев». Гафин о тренере

Дмитрий Гафин надеется, что Валерий Карпин приведет «Динамо» к трофеям.

– Как пришли к кандидатуре Карпина?

– Открою секрет: кандидатура была привлекательна достаточно давно. Это случилось не сейчас. По разным причинам лишь на данный момент обстоятельства совпали, что договорились о сотрудничестве. Нам нравится футбол, в который играли команды Валерия Георгиевича.

Каждый раз у Валерия Георгиевича получалось выжимать многое из команд, их составов. Карпин – харизматичный человек, который, надеемся, приведет команду к цели, которую мы ставим. Не секрет, что все заждались трофеев, – сказал председатель совета директоров московского «Динамо».