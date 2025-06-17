Карпин об Овечкине: «Если он договорится, что я сыграю за «Вашингтон», выпустим его за «Динамо»

Валерий Карпин пошутил о возможной игре Александра Овечкина за «Динамо».

В 2022 году капитан «Вашингтона » принял участие в товарищеском футбольном матче между «Динамо» и «Амкалом» (5:0), став автором победного гола.

– Овечкин выходил на поле с «Амкалом». Будете его тестировать на сахар, жир?

– Тестировать его точно не будем, он не пройдет тест.

Если он договорится, что я сыграю за «Кэпиталс», то выпустим его за «Динамо», – сказал главный тренер футбольного «Динамо » Валерий Карпин .

26 июня «Динамо» сыграет против 2Drots в рамках Media x Pro Cup. 27 июня в этом же турнире встретятся ЦСКА и «Амкал».