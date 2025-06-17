FA обвинила экс-судью Кута, называвшего Клоппа «полным мудаком», в использовании оскорбительных слов, а ссылку на национальность назвала отягчающим обстоятельством

FA обвинила экс-судью Дэвида Кута в неподобающем поведении.

В ноябре 2024 года было опубликовано записанное в 2020 году видео , в котором Кут комментирует игру «Ливерпуля» и называет Юргена Клоппа «полным мудаком». После этого Дэвид был уволен PGMOL и отстранен УЕФА до лета 2026 года.

«Предполагается, что арбитр действовал неподобающим образом и/или использовал оскорбительные и/или унизительные слова, нарушая правило FA E3.1», – говорится в заявлении Футбольной ассоциации Англии.

Также отмечается, что действия Кута представляют собой «нарушение с отягчающими обстоятельствами, определенное в правиле FA E3.2, поскольку оно включало ссылку – явную или подразумеваемую – на национальность».

ESPN подчеркивает, что у Футбольной ассоциаций Англии мало возможностей наказать уже отстраненного судью. Кут может быть оштрафован, если вновь станет работать рефери.