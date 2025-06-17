  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • FA обвинила экс-судью Кута, называвшего Клоппа «полным мудаком», в использовании оскорбительных слов, а ссылку на национальность назвала отягчающим обстоятельством
1

FA обвинила экс-судью Кута, называвшего Клоппа «полным мудаком», в использовании оскорбительных слов, а ссылку на национальность назвала отягчающим обстоятельством

FA обвинила экс-судью Дэвида Кута в неподобающем поведении.

В ноябре 2024 года было опубликовано записанное в 2020 году видео, в котором Кут комментирует игру «Ливерпуля» и называет Юргена Клоппа «полным мудаком». После этого Дэвид был уволен PGMOL и отстранен УЕФА до лета 2026 года.

«Предполагается, что арбитр действовал неподобающим образом и/или использовал оскорбительные и/или унизительные слова, нарушая правило FA E3.1», – говорится в заявлении Футбольной ассоциации Англии.

Также отмечается, что действия Кута представляют собой «нарушение с отягчающими обстоятельствами, определенное в правиле FA E3.2, поскольку оно включало ссылку – явную или подразумеваемую – на национальность».

ESPN подчеркивает, что у Футбольной ассоциаций Англии мало возможностей наказать уже отстраненного судью. Кут может быть оштрафован, если вновь станет работать рефери.

Чего добьется Карпин в «Динамо»?31788 голосов
Сделает чемпиономВалерий Карпин
Возьмет только КубокFONBET Кубок России
Ничего не выиграетМарцел Личка
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
Дэвид Кут
logoЛиверпуль
ESPN
logoЮрген Клопп
происшествия
logoпремьер-лига Англия
logoсудьи
logoФутбольная ассоциация Англии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Экс-судья Кут, называвший Клоппа «полным мудаком» и нюхавший белый порошок во время Евро, устроился курьером: «Пытаюсь двигаться вперед, вернуть чувство ответственности»
122 июня, 21:45
Судья Кут отстранен УЕФА до лета 2026-го за создание «дурной славы футболу». Он называл Клоппа «полным мудаком» и вдыхал белый порошок во время Евро-2024
2228 февраля, 15:16
Экс-судье Куту угрожали убийством во время карьеры: «Фанаты также надеялись, что меня парализует, что моя мама умрет от СПИДа. Они не сталкиваются с последствиями – это должно измениться»
928 января, 14:35
Главные новости
Дезодорант BLADE для уверенных в себе мужчин – например, готовых решить судьбу трофея в серии пенальти
1 минуту назадРеклама
«Гавр» объявил об уходе Кузяева: «Спасибо за постоянную самоотдачу»
5331 минуту назад
«Ювентус» упустил Осипенко, Рамос против «Интера» – смотрим новый выпуск «Это футбол, брат!» и продолжаем следить за КЧМ
сегодня, 15:00Видео
Медведев подтвердил, что Даку не перейдет в «Зенит»: «Не удалось договориться с игроком и его представителем»
42сегодня, 15:00
Адриано о депрессии: «После смерти отца у меня не было сил играть за «Интер», я мог навредить команде и товарищам. Я казался прежним, таким же, как все, но это было не так»
сегодня, 14:53
Мостовой согласен пройти стажировку у Карпина в «Динамо»: «Конечно, готов, поеду с удовольствием. Увидимся с ним, все нормально»
9сегодня, 14:53
«Иранская львица». Экс-игрок «Осасуны» и «Ноттингема» Ансарифард выложил фото телеведущей за секунды до ракетной атаки Израиля по центру вещания
27сегодня, 14:48
Жена Карпина об уходе из «Ростова»: «При всей любви к команде, много бухтела, что мне нужен здоровый муж. Сейчас он совершенно другой – расслабленный, незапаренный, спит по ночам»
16сегодня, 14:28
Гендиректор «Аль-Хилаля» об аренде Роналду на время КЧМ: «Было бы контринтуитивно приводить к себе звезду главного соперника, даже на 3-4 недели»
4сегодня, 14:27
Семин об уходе Хвичи в «Рубин» в 2019-м: «Локомотив» потерял деньги, а я – часть души. К вопросу о компетентности тех, кто посчитал, что он нам не подойдет. Они сейчас на стадион даже не ходят»
53сегодня, 14:05
Ко всем новостям
Последние новости
Боец UFC Топурия показал, как играет в футбол: «Ничего не хочу сказать, но «Реалу» нужен Матадор»
26 минут назад
«Брайтон» купил защитника сборной Италии Копполу у «Вероны» за 11 млн евро
116 минут назадФото
Палестинский футболист Хавила погиб в результате атаки Израиля
17 минут назад
«Надеемся, Карпин приведет «Динамо» к цели. Все заждались трофеев». Гафин о тренере
729 минут назад
«Флуминенсе» – «Боруссия» Дортмунд. Адейеми, Гирасси, Брандт, Антон и Тиаго Силва играют
131 минуту назад
Игорь Семшов: «Непонятен поступок Николича. Как можно отработать год и уйти? В коллективе изъявляли желание побороться за титул. Может, Марко испугался?»
549 минут назад
Агкацев об оценках в школе: «Стабильный троечник, математику и геометрию не любил. Самое болезненное наказание – когда запрещали ходить на тренировки»
1сегодня, 14:58
В «Крыльях Советов» опровергли, что Адиев может покинуть клуб из-за конфликта в руководстве по поводу трансферов: «Фэйк на 100 процентов»
6сегодня, 14:42
Рамос о Ямале: «Желаю ему успехов, хоть он и игрок «Барсы». Хочу, чтобы сборная Испании показывала хороший результат»
4сегодня, 14:37
Клуб Натали Портман «Эйнджел Сити» раздавал на матче футболки с надписью «Лос-Анджелес для всех» в поддержку иммигрантов в США. Женская команда базируется в городе
2сегодня, 14:24