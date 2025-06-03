  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экс-судья Кут, называвший Клоппа «полным мудаком» и нюхавший белый порошок во время Евро, устроился курьером: «Пытаюсь двигаться вперед, вернуть чувство ответственности»
12

Экс-судья Кут, называвший Клоппа «полным мудаком» и нюхавший белый порошок во время Евро, устроился курьером: «Пытаюсь двигаться вперед, вернуть чувство ответственности»

Скандально известный экс-судья Дэвид Кут теперь работает курьером.

The Sun передает, что бывшего арбитра, называвшего Юргена Клоппа «полным мудаком» и нюхавшего белый порошок во время Евро, узнали, когда он доставлял посылку в качестве сотрудника компании Evri.

42-летний мужчина так прокомментировал свою новую работу: «Я пытаюсь двигаться вперед и вернуть чувство ответственности и целеустремленности. Благодаря этой работе я при деле, это не новая долгосрочная карьера».

Источник The Sun описал Кута как «славного парня, потерявшего работу из-за глупости, и он это в полной мере признает»: «Возможно, в какой-то момент он вернется в футбол, футболу определенно нужны такие эксперты, как он. До тех пор ему, очевидно, нужно на что-то жить».

Судья Кут отстранен УЕФА до лета 2026-го за создание «дурной славы футболу». Он называл Клоппа «полным мудаком» и вдыхал белый порошок во время Евро-2024

Россия против Нигерии. Кто победит в товарищеском матче?1246 голосов
РоссияСборная России по футболу
Будет ничьяФИФА
НигерияСборная Нигерии по футболу
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Sun
Дэвид Кут
logoЮрген Клопп
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
logoсудьи
logoЕвро-2024
происшествия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Судья Кут отстранен УЕФА до лета 2026-го за создание «дурной славы футболу». Он называл Клоппа «полным мудаком» и вдыхал белый порошок во время Евро-2024
2228 февраля, 15:16
Экс-судье Куту угрожали убийством во время карьеры: «Фанаты также надеялись, что меня парализует, что моя мама умрет от СПИДа. Они не сталкиваются с последствиями – это должно измениться»
928 января, 14:35
Экс-судья Кут о кокаиновой зависимости: «Я потерял маму, провел более 90 матчей за сезон. Мне было тяжело. Не узнаю себя на том видео»
6028 января, 13:06
Главные новости
«Арсеналу» интересны Роджерс из «Астон Виллы» и Пайшао. Вингер «Фейеноорда» – альтернатива Нико Уильмсу и Сане
29 минут назад
Джикия не оплатил 50 автоштрафов на 52 тысячи рублей. У него 247 нарушений ПДД с начала года, с 2021-го – больше двух тысяч («Постньюс»)
2023 минуты назад
Агент Агкацева: «У Стаса есть амбиции играть в ЛЧ за большие команды. Мечта – АПЛ. Если политическая ситуация наладится, будем стремиться туда»
329 минут назад
«МЮ» улучшит предложение по Мбемо. «Брентфорд» не продал вингера за 45+10 млн фунтов
230 минут назад
«Аталанта» договорилась с Юричем о назначении главным тренером. Контракт – до 2027-го
1336 минут назад
Пирло о похожих на него игроках: «Де Йонг контролирует игру из глубины, Чалханоглу впечатляет техникой, у Ровеллы великолепный игровой интеллект»
845 минут назад
Газизов поднимет вопрос о расширении РПЛ: «Есть доказательная база. Мы даже Бразилии уступаем – мало играем. Клубы из Москвы лишь 10 раз выезжают за пределы города – смешные цифры»
4647 минут назад
Ямаль получил три звезды от Marca за матч с Францией, Мбаппе – две, Дембеле и Педри – одну. У Меньяна, Лангле, Конате, Калулу – прочерк
2449 минут назад
Экс-хавбек США Бедойя о конфликте Трампа и Маска: «Неужели люди удивлены, что два самых нарциссичных, социопатических и эгоистичных человека поссорились?»
33сегодня, 10:02
Стадион в форме какого животного есть в мире? И еще 19 вопросов про стадионы мира
сегодня, 10:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
У болельщика «ПСЖ» украли инвалидную коляску стоимостью в 4800 евро во время финала ЛЧ
2 минуты назад
Экс-судья Ирматов о выходе Узбекистана на ЧМ-2026: «Мы ждали этого исторического дня 33 года. Наша сборная осуществила мечту, желаю им больших побед»
5 минут назадВидео
«Вся Россия смотрит матчи сборной, чтобы порадоваться за нее в такое нелегкое время. Хорошо, что есть хоть какая-то отдушина». Булыкин об игре с Нигерией
314 минут назад
Эменике о Карпине: «Отличный тренер и человек, был мне как отец. В «Спартаке» за него держалась вся команда»
22 минуты назад
Инсайдер Harumi: «Говорят, что «Спартак» открывает свою киберспортивную команду»
132 минуты назадКиберспорт
«Вест Хэм» объявил о выкупе Тодибо у «Ниццы». «Барса» получит около 8,5 млн евро – 20 % от сделки
434 минуты назад
Гатти может перейти в «Наполи» или «Астон Виллу». «Юве» отказывается повысить до 3 млн евро зарплату защитника (Джанлука Ди Марцио)
3сегодня, 10:03
«Тоттенхэм» выплатит Постекоглу 4 млн фунтов в случае увольнения
1сегодня, 09:52
Анчелотти о целях в Бразилии: «Побороться за победу на ЧМ и вернуть сборную на лидирующие позиции»
сегодня, 09:51
Тедеев об игре «Акрона» на стадионе в Самаре: «Тяжело, приходится мириться. Если бы клуб играл в Тольятти, было бы в разы больше болельщиков»
3сегодня, 09:41