Круговой о первом сезоне в ЦСКА: «Я выглядел достаточно неплохо, думаю. Не знаю, с чем было связано, что стал меньше играть этой весной»

Данил Круговой оценил свой первый сезон в ЦСКА.

27-летний игрок в прошлом году перешел в команду из «Зенита». Он провел 31 матч в составе ЦСКА во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 6 результатных передач.

Армейцы стали бронзовыми призерами Мир РПЛ и выиграли Фонбет Кубок России.

– Что я могу тут сказать... Я делал все, что мог. Всегда выходил на поле с максимальной самоотдачей, как в последний раз. Думаю, что в своем первом сезоне в ЦСКА я выглядел достаточно неплохо.

– Казалось, что тебе тяжело дался переход ЦСКА на новую схему весной.

– Нет, я не скажу, что меня тяжело дался переход на ромб Николича с двумя центральными защитниками. Я могу как в четверке, так и в пятерке играть. Мне без разницы.

Не знаю, с чем было связано, что я стал меньше играть этой весной. Как по мне, я в концовке чемпионата играл достаточно неплохо, – сказал защитник московского клуба.