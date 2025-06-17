Гендиректор «Аль-Хилаля» об аренде Роналду на время КЧМ: «Было бы контринтуитивно приводить к себе звезду главного соперника, даже на 3-4 недели»
40-летнего форварда «Аль-Насра» связывали с возможным переходом в «Аль-Хилаль» на время клубного чемпионата мира. Оба клуба из Эр-Рияда контролируются Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии (PIF), а контракт Роналду с «Аль-Насром» истекает в конце июня.
«Обычно мы не комментируем ситуации с игроками, особенно потому, что имя нашего клуба постоянно всплывает, когда игрок или агент хочет добиться лучших условий в текущем клубе или стремится к переходу.
Это было очень странное трансферное окно – слишком короткий период. Нельзя принимать решение, основываясь только на этом турнире, если потом ты должен жить с этим выбором два-три года.
При всем уважении к Роналду как к великому игроку, каким он, без сомнения, является, было бы абсолютно контринтуитивно приводить к себе звезду главного соперника – даже на три-четыре недели.
Мы действительно пытались усилить команду. Но некоторые игроки умом уже были в отпуске, другие – требовали слишком много денег. При этом мы осознаем, что у нас и так очень конкурентоспособная команда. После турнира мы войдем в традиционное трансферное окно с самыми амбициозными целями, чтобы попытаться усилиться еще больше», – сказал генеральный директор «Аль-Хилаля» Эстеве Кальсада.