Орлов о Дзюбе: «Мы можем человека не любить, но футболиста, который хорошо играет, мы должны уважать. Возраст ничего не значит – Роналду вообще 40»

Геннадий Орлов заявил, что Артема Дзюбу нужно уважать как успешного футболиста.

Дзюба – лучший бомбардир в истории российского футбола и сборной России, он побил оба рекорда Александра Кержакова в сезоне-2024/25. 1 июня нападающий продлил контракт с «Акроном» на один год.

«Дзюба – молодец, он помогает «Акрону ». Конечно, он уже не может играть так быстро, как играл в 2018 году на чемпионате мира.

Но клуб-то доволен! Криштиану Роналду вообще уже 40 лет, но главный тренер доволен, что у него есть такой игрок, что есть результат. Поэтому возраст ничего не значит, если игрок полезен для клуба.

А для «Акрона» Дзюба оказался полезен, я не представляю, если бы Дзюбы не было, как бы выглядел «Акрон» в чемпионате, надо быть объективным.

Мы можем человека не любить, но футболиста, который хорошо играет, мы должны уважать», – заявил комментатор.