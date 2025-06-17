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Федор Иванов: «Мой кумир — Криштиану Роналду. Он же тоже любит показать хейтерам»

Легкоатлет Федор Иванов объяснил, почему его кумиром является Криштиану Роналду.

Иванову 23 года, он является чемпионом России в барьерном беге, победителем Игр БРИКС. 

«С каждым годом все более и более наглым становлюсь. Честно, не знаю, с чем это связано. Может, тестостерон бьет в голову? Но мне это нравится, я люблю заводить людей. Возможно, от этого где‑то тащусь. Раздражать — это классика.

Мой кумир — футболист Криштиану Роналду. Он же тоже любит показать хейтерам.

В любом случае, лет через 10–15 будут говорить, что был человек вообще неадекватный: бегал, орал, майку снимал, кричал на камеру. Но кто еще так сделает», — сказал Иванов. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
Бег
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