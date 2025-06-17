Беррада о цели «МЮ» выиграть АПЛ к 150-летию клуба в 2028-м: «Искренне верю, что это возможно. У нас есть 2-3 летних окна, чтобы построить команду, способную бороться за титул»
Омар Беррада верит в чемпионство «МЮ» к 2028 году.
«Мы ставим ряд целей на определенный срок, чтобы мы могли сосредоточить усилия и энергию на их достижении.
Сможет ли команда выиграть титул Премьер-лиги к 2028 году? Конечно. Мы только что финишировали 15-ми, и это кажется невозможной задачей. Но почему бы не стремиться к этому? Почему не сделать все возможное?
Я искренне верю, что мы можем это сделать. У нас есть два или три летних трансферных окна, чтобы построить команду, способную бороться за титул. Никто не говорит, что мы не хотим побеждать до 2028-го. Мы просто ставим себе конкретную цель в заданный срок, к которой будем стремиться», – сказал генеральный директор «МЮ» Омар Беррада в интервью United We Stand.
Чего добьется Карпин в «Динамо»?31454 голоса
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости