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  • Беррада о цели «МЮ» выиграть АПЛ к 150-летию клуба в 2028-м: «Искренне верю, что это возможно. У нас есть 2-3 летних окна, чтобы построить команду, способную бороться за титул»
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Беррада о цели «МЮ» выиграть АПЛ к 150-летию клуба в 2028-м: «Искренне верю, что это возможно. У нас есть 2-3 летних окна, чтобы построить команду, способную бороться за титул»

Омар Беррада верит в чемпионство «МЮ» к 2028 году.

«Мы ставим ряд целей на определенный срок, чтобы мы могли сосредоточить усилия и энергию на их достижении.

Сможет ли команда выиграть титул Премьер-лиги к 2028 году? Конечно. Мы только что финишировали 15-ми, и это кажется невозможной задачей. Но почему бы не стремиться к этому? Почему не сделать все возможное?

Я искренне верю, что мы можем это сделать. У нас есть два или три летних трансферных окна, чтобы построить команду, способную бороться за титул. Никто не говорит, что мы не хотим побеждать до 2028-го. Мы просто ставим себе конкретную цель в заданный срок, к которой будем стремиться», – сказал генеральный директор «МЮ» Омар Беррада в интервью United We Stand. 

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ESPN
logoМанчестер Юнайтед
Омар Беррада
logoпремьер-лига Англия
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