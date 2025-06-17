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  • Ральф Рангник: «Дети не рождаются полными, ленивыми или зависимыми от телефонов – это допускает общество. Нужно противостоять этому, ввести ежедневный урок физкультуры»
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Ральф Рангник: «Дети не рождаются полными, ленивыми или зависимыми от телефонов – это допускает общество. Нужно противостоять этому, ввести ежедневный урок физкультуры»

Ральф Рангник считает, что зависимость детей от гаджетов формируется обществом.

Немецкий специалист по ходу карьеры работал в «Манчестер Юнайтед», «Локомотиве», «Лейпциге», «Хоффенхайме», «Шальке» и других командах.

«Дети не рождаются полными, ленивыми или зависимыми от телефонов. Они становятся такими, потому что общество это допускает.

Нужно попытаться противостоять этому. Одним из способов может быть введение обязательного ежедневного часового урока физкультуры», – сказал главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник.

Рангник про «МЮ» после его ухода: «Нужно было изменить несколько базовых вещей. Они с тех пор потратили 700 млн фунтов, если не 750, и идут в таблице значительно ниже, чем тогда»

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Servus TV
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